【拆彈新車】Land Rover變Benz　EOD新行動車登場

警方爆炸品處理課（EOD）經常需要出入險境，除處理土製炸彈、戰時炸彈、非法煙花等，於政要訪港等大型活動亦要協助進行搜查防備恐襲。面對環境多變、隨時侯命的工作，今年EOD將行動車「升級」，新更換的Benz行動車速度及空間均比過去的Land Rover優勝，未來執行任務時亦能更得心應手。

過去EOD使用的行動車型號為Land Rover Defender，對比新車Mercedes-Benz Sprinter 6x6 by Oberaigner，新車車斗明顯比舊車龐大，性能方面馬力達190hp，以6輪驅動，於越野性能上亦有所提升。

為「隆重其事」，警務處特意在其FACEBOOK專頁上「整色整水」，將新車簡介的相片，製作成《汽車雜誌》般介紹新車，將新車標的成「扭力王」、寫上車輛的性能指標；又寫上「秒速換斗、隨時候命」，八字簡言新車的特點。網民對此均有正面評價：「 嗰美術做得嗰封面幾靚!」出POST兩小時已獲近300個LIKE。

不過，一眾熱愛警車的網民，對於外型圓滑的BENZ新車卻頗有微言，並對於原有的Defender將要退役感到可惜：「我覺得defender先有強悍既殺風配上拆彈組...而家呢部新野…民用5噸半咁既樣。」

爆炸品處理課今年更換新行動車Mercedes-Benz Sprinter 6x6 by Oberaigner。（警務處Facebook圖片）

舊款的EOD行動車型號為Land Rover Defender。（資料圖片）