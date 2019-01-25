【觀塘工廈火】燈飾工場焚燒近四小時　消防隊目受傷送院

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周五（25日）凌晨約3時23分，觀塘開源道55號開聯工業中心五樓一單位貨倉突然起火，大量濃煙向上蔓延，約15名市民自行疏散至安全位置，64歲姓容的女負責人報案，有外籍工人急忙中赤腳逃生，情況狼狽。
消防員趕抵動用三條喉及三隊煙帽隊灌救，直至清晨6時54分，終於將火救熄。據了解，起火貨倉為燈飾工場，面積約3,000呎，事發時一名69歲姓黃的男工人正在安裝及燒焊燈飾，不排除有火花彈出燒着附近的包裝紙皮引發火警。一名消防員在救火時弄傷手部，需送院治理。經初步調查，相信事件並無可疑。
運輸署於上午7時31分宣布，因火警關係，開源道往觀塘碼頭方向近興業街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。
當值助理消防區長（九龍東）何錦驊向市民交代火警詳情。 （郭倩雯攝）
當值助理消防區長（九龍東）何錦驊在火警後向公眾交代詳情。他表示，凌晨3時23分，消防處接獲報案，指在開源道55號開聯工業中心發生火警。消防員在4分鐘後到達現場，發現工業中心範圍約40米乘40米，樓高14層，起火位置則位於5樓中庭天井，該處有一個以鋅鐵搭建、範圍約20米乘20米的構建物，作倉庫用途。
消防在火警中共出動15輛消防車、兩輛救護車，67名消防及救護員，動用三條喉及三隊煙帽隊進行灌救，火警於6時57分救熄。事件中有15名市民自行疏散，行動中，一名消防隊目的右手手指受傷，經包紮後送院治理，火警成因仍然調查中，初步證實無可疑。
現場構築物疑違規 救火時消防員需不斷搬貨
何錦驊表示，火警現場並非迷你倉，惟在撲救火警中遇上困難，因該鋅鐵建構物間的格較為複雜，內裡亦有大量貨物及紙皮積存，在撲救期間，消防員需不停搬開貨物才可推進。何指，涉事的鋅鐵構築物懷疑違規，將轉交相關部門跟進。