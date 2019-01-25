【觀塘工廈火】燈飾工場焚燒近四小時　消防隊目受傷送院

周五（25日）凌晨約3時23分，觀塘開源道55號開聯工業中心五樓一單位貨倉突然起火，大量濃煙向上蔓延，約15名市民自行疏散至安全位置，64歲姓容的女負責人報案，有外籍工人急忙中赤腳逃生，情況狼狽。

消防員趕抵動用三條喉及三隊煙帽隊灌救，直至清晨6時54分，終於將火救熄。據了解，起火貨倉為燈飾工場，面積約3,000呎，事發時一名69歲姓黃的男工人正在安裝及燒焊燈飾，不排除有火花彈出燒着附近的包裝紙皮引發火警。一名消防員在救火時弄傷手部，需送院治理。經初步調查，相信事件並無可疑。

運輸署於上午7時31分宣布，因火警關係，開源道往觀塘碼頭方向近興業街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。