海關破首宗流動廁所藏私煙案　市值約480萬　拘一本地男

農曆新年臨近，香港海關估計不法份子會囤積大量私煙，因此加強打擊私煙行動。前日（23日）在落馬洲管制站，發現一輛報稱載有流動廁所的入境貨車內，檢獲約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元。此案件為海關首次發現有人以流動廁所作掩飾以偷運私煙。

陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷指，前日以X光機掃描一入境貨車，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙。（鄧栢良攝）

陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷指，前日（23日）早上，海關於落馬洲管制站截查一輛深圳上貨的入境貨車，涉事車輛報稱運載有九個流動廁所。其後海關安排X光機掃描貨車，發現近門口的貨物及車上最入面的貨物密度不同，近門口的兩個流動廁所明顯中空，但入面貨物密度增加，於是海關決定進行深入查驗，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元，估計提供本地市場作銷售。

行動中，海關扣起私煙及拘捕一名54歲本地男司機，並扣查該輛貨車。案件交由税收及一般調查科作進一步調查，著手調查私煙集團的成員及流向。