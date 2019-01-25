海關破首宗流動廁所藏私煙案　市值約480萬　拘一本地男

農曆新年臨近，香港海關估計不法份子會囤積大量私煙，因此加強打擊私煙行動。前日（23日）在落馬洲管制站，發現一輛報稱載有流動廁所的入境貨車內，檢獲約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元。此案件為海關首次發現有人以流動廁所作掩飾以偷運私煙。
陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷指，前日以X光機掃描一入境貨車，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙。（鄧栢良攝）
陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷指，前日（23日）早上，海關於落馬洲管制站截查一輛深圳上貨的入境貨車，涉事車輛報稱運載有九個流動廁所。其後海關安排X光機掃描貨車，發現近門口的貨物及車上最入面的貨物密度不同，近門口的兩個流動廁所明顯中空，但入面貨物密度增加，於是海關決定進行深入查驗，發現七個流動廁所內藏有203箱私煙，約180萬支懷疑私煙，估計市值約480萬元，應課稅值約340萬元，估計提供本地市場作銷售。
行動中，海關扣起私煙及拘捕一名54歲本地男司機，並扣查該輛貨車。案件交由税收及一般調查科作進一步調查，著手調查私煙集團的成員及流向。
海關税收及一般調查科私煙調查第一組指揮官陳啓豪提醒市民切勿以身試法。（鄧栢良攝）
海關税收及一般調查科私煙調查第一組指揮官陳啓豪指，不法份子以流動廁所及紙箱作掩飾，藉以減低海關注意。他強調，他們以情報作主導以調查有關案件，而是次為今年第四宗破獲的走私香煙案件，共檢獲約480萬支懷疑私煙，估計市值約1,300萬元，應課稅值約900萬元。而海關進行的鐵鎚行動中，已成功搗玻15個懷疑儲存及分銷中心，共檢獲約80萬支懷疑私煙，估計市值約200萬元，應課稅值約150萬元，而打擊私煙行動會持續。
陳啓豪提醒，走私活動為嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單的貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁七年。根據《應課稅品條例》，任何人處理及買賣私煙，一經定罪最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。2018年共有1,800人因參與私煙活動而被定罪，最高刑罰為監禁15個月及罰款10萬元。