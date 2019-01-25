【嚴打黑工】入境處反非法勞工　拘九黑工及五僱主

一連三日行動 拘九名非法勞工

入境處一連三日（21日至23日）在全港各區展開代號名為「曙光行動」的反非法勞工行動。行動中共拘捕9名非法勞工，以及5名涉嫌聘用非法勞工的人士。行動中，入境處特遣隊人員搜查了33個目標地點，包括停車場、公司、地盤、農場、商舖、工業大廈、街市、餐廳及商場，共拘捕九名非法勞工及五名涉案僱主。

五男女涉請黑工被捕

被捕的非法勞工為5男4女，年齡介乎35至63歲。當中一男一女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造香港身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為兩男三女，年齡介乎36至65歲。入境處發言指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

最高可被判罰款10萬

其次，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁３年及罰款３５萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。