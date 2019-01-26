水警搜黑幫四艇揭藏氣槍　四男女被捕　一男涉去年淋油恐嚇六遊艇

水警突擊搜查三家村避風塘四艘船隻，拘捕四男女，其中一人涉去年淋油及恐嚇六遊艇，另三人涉嫌管有仿製槍械，所有人有三合會背景。水警總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，聯同水警海港警區及小艇隊人員，於上月24日進行代號「先行者」反罪惡行動。人員突擊搜查停泊在三家村避風塘的一艘快艇、一隻橡皮艇及兩艘遊艇。

水警在其中一艇上，拘捕一名30歲本地男子，他涉嫌與去年10月28日在觀塘避風塘發生的刑毀案有關，案中六艘停泊於避風塘的遊艇被人淋潑油漆，船主亦曾收到帶有恐嚇字句的咭紙。該名男子涉嫌勒索及刑事毀壞被捕。而該艘快艇的牌照已經過期，並懷疑曾經過非法改裝，將交由海事處跟進檢控。

遊艇上檢氣槍及氣槍子彈 1男2女被捕

水警亦在其中一艘遊艇上，檢獲一支懷疑氣槍及一批懷疑氣槍子彈。警方當場拘捕1男2女，分別是32歲男子、24歲女子及27歲女子，涉嫌管有仿製槍械。警方經初步調查後，相信所有被捕人士有三合會背景。他們已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到。

警方表示，一向致力打擊三合會相關罪行，相信今次行動重擊活躍於東九龍附近避風塘的三合會組織，削弱其影響力，並有效地堵截其收入來源。

就避風塘的治安問題，水警總區刑事部及海港警區自去年11月起，聯同海事處在觀塘避風塘共進行四次「先行者」反罪惡行動。海事處將會對停泊於上址約10艘牌照過期或違反牌照條件的船隻進行檢控。為打擊任何黑社會活動，警方會聯同海事處人員繼續加強巡邏避風塘及停泊的船隻。如發現有船隻違規或牌照過期，將交由海事處跟進檢控。