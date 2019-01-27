【誓不低頭】長沙灣潮州菜館遭三男掃場　東主：不會向惡勢力低頭

長沙灣東京街一間潮州菜館遭掃場刑毀。今日（27）凌晨約2時，長沙灣東京街31號一間潮州菜館正在營業，惟店內當時並無顧客。一輛私家車突然駛至，兩名身穿黑衣、戴口罩及帽的男子隨即下車，並手持長柄大鐵鎚大肆破壞。兩男扑毀大門及約3米乘6米的櫥窗玻璃，其後登上同黨駕駛的私家車逃去。姓林東主遂報警求助，警員到場調查，案件列刑事毀壞，正追緝涉案兇徒。

兇徒手法純熟 私家車藏刀 持20磅重大鐵鎚行兇

東主林先生稱，涉事三人手法熟練，一男子負責駕車，另外兩男則於店內大肆破壞。林形容，「直情黑社會背景行為，拎呢啲架餐嚟收陀地，有鎚仔、有刀，一分鐘搞掂咗就上車」，他指有人更手持約20磅重大鐵鎚，兩男行兇後即上車離去，據了解，涉事私家車更藏有刀。

藝人譚詠麟及任賢齊曾光顧涉事店舖。（賴南秋攝）

開業兩年受藝人歡迎 譚詠麟任賢齊曾光顧

林先生表示，店舖開業兩年，不少藝人如譚詠麟、任賢齊、人稱「夏蕙BB」的黃夏蕙及彭健新亦曾光顧。林指，曾接受不同刊物及中央電視台（CCTV）訪問，他聲稱一向行善積德，與世無爭，經常做善事，從無收到恐嚇勒索，亦無與人結怨，懷疑事件為黑幫份子所為。

林先生續稱，不會向惡勢力低頭，形容行兇者「豬狗不如」。 他又指，店內原有閉路電視，惟最近發生故障，無法拍攝案發經過。他估計，需花約30萬元維修。