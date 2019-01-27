【油麻地墮樓】消防準備開氣墊　六旬翁躍下爆頭亡　揭削資礙救援

六旬漢危企油麻地大廈天台，消防員3分鐘接報到場，15分鐘確定氣墊擺放位置，並開始展開氣墊時，事主一躍而下墮樓身亡。消防處指為保障氣墊充氣人員安全，會先會按現場實際環境決定擺放氣墊候命的位置，然後在接近候命位置的地方把氣墊充氣，再移動氣墊至適當的位置候命。 工會指出，升起氣墊需要喉車、燈車兩輛後勤支援車輛。惟自2003年政府縮減消防資源，向後勤車及後勤人手動刀，現時後勤車非每間消防局皆有，即使設有後勤車，亦只會有其中兩輛及一組人員。最終消防分區要由不同消防局調動喉車、燈車前往企跳現場，甚至可能跨區調動，「有機會影響時間，行動效率差」。隨著企跳等情況大增，工會呼籲政府為消防「補回」原有人手。

今午(27日)1時半，一名61歲姓李女子報案指，其姓李68歲的舅父站在油麻地一大廈高處，意圖跳樓。現場可見一名男子危站於文苑樓天台位置。警方及消防接報後趕到上址，於現場拉起封鎖線及準備張開氣墊，惟現場突然有群眾大叫「走開啊」，及後傳出一聲「嘭」的巨響及群眾尖叫聲，目擊者發現該名男子已一躍而下，倒卧文成街馬路位置，當場爆頭身亡，血漿四濺，地面遺下一部爆裂的舊款手機。警方封鎖肇事現場調查，初步在現場未有檢獲遺書，相信事件無可疑。

消防3分鐘到場 15分鐘開氣墊時事主墮樓

消防處發言人表示，消防處於下午1時28分接報，指油麻地文蔚街一大廈有人企圖從高處跳下，3分鐘後消防人員到場，6分鐘後到達肇事大廈天台尋找企跳人士，並於1時40分開始與事主傾談，而人員於1時43分確定氣墊擺放位置及開始展開氣墊，期間事主從高處跳下。

消防處發言人指，一般而言，消防人員首先會按現場實際環境決定擺放氣墊候命的位置，接著消防人員會在接近候命位置的地方把氣墊充氣，再移動至適當的位置候命，目的是為保障正在為氣墊充氣人員的安全。

開氣墊需喉車、燈車 或由不同消防局出動

是次事件從消防接報，至開氣墊期間事主躍下約為15分鐘，香港消防處職工總會主席聶元風指出，每個現場情況不一樣，如果後勤支援車輛遇上交通阻塞，接報至成功打開氣墊耗半小時亦不出奇。聶指，雖然消防的6分鐘服務承諾只限於火災，但消防員其他行動仍盡量在6分鐘到達，企跳事件發生，就近的消防局便會出動一輛油壓車及一輛大或細搶救車抵現場，雖然備有氣墊的喉車、備有風扇及供電的燈車同時接報，但因從不同的消防局，甚至不同消防分區出勤，路途較遠需時要較長，另外亦會出動另一部細搶救車及救護車支援。

需現場評估及封路方可開氣墊

消防人員到場後需根據現場情況進行評估，確定事主位置及氣墊擺放位置，在馬路上要進行封路及人流管制，可能需要10分鐘，萬一喉車及燈車路途遠並遇上交通阻塞，再遲10分鐘亦有可能，而開墊至推到適當位置，亦要10分鐘，即30分鐘亦不出奇。

後勤車分散不同消防局 僅一隊人當值

聶元風解釋，喉車、燈車、重泵車、膳食供應車、洗消車等屬消防後勤支援車輛，非每一個消防局都駐有，但若駐有後勤支援車輛，便會有其中兩輛。然而，一間消防局只有一組支援人員當值，分別是司機及指揮，當需要出動時，兩人會同登上其中一輛後勤車。例如九龍分區的燈車駐守黃大仙、尖沙嘴兩間消防局；喉車駐守旺角、九龍灣、尖沙嘴三間消防局。尖沙嘴消防局因只有一組支援人員，無法同時動用燈車及喉車，便要由其他消防局調動。這些調派由消防分區負責。隨冒需更遠跨區出動燈車，「有機會影響時間，行動效率差」。

工會﹕政府減資源 向支援人手及車輛動刀

聶元風表示，2003年政府要求資源增值，每個部隊要節減人手，由於消防員9成開支是人手，消防員難以被取代，無選擇下只好大減支援人手及車輛，造成兩輛支援車、一隊當值人員的情況，但現時社會情況有變，高樓密集、大量家庭糾紛，企跳及被困高處的情況大增，出動的次數大增，令後勤不再「後勤」，雖然消防多次向政府反映問題，但一直無果，他促請政府為消防「補回」原有人手，為市民提供更具效率服務。

救生氣墊充氣需時1分鐘

根據消防處資料顯示，救生氣墊由乙烯基加固塑膠纖維製成，結構主要分為三個部份，包括低壓上層氣墊、緊急後備下層氣墊及兩部獨立風扇造成。救生氣墊充氣時間約需要一分鐘，充氣後體積約為119立方米，即約6米乘7.25米乘2.75米，可承接一個人從30米高、即十樓高處墮下的衝擊。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 : 23892222

醫院管理局精神健康專線 : 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線 : 23820000

利民會 : 35122626