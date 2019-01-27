【大懵失巨款】離婚搬家　行李被偷失22萬　梁伯盼有心人拾獲交還

何文田愛民邨昨日疑發生盜竊案，失婚64歲梁伯與前妻爭執，個人物件被掟出家門，他急欲搬家時，其中一袋裝有22萬元現金行李不翼而飛，前往新居途中始驚覺行李失蹤，立即折返舊居，卻沒有行李下落，只好報警。從事廚房散工的梁伯指，他靠工作仍可維持日後生計，但失去積蓄及搬屋費後，新居只可膠墊舖地，及買一些簡單家具。他希望有心人拾獲裝錢行李時，交還予他。

事件發生於何文田愛民邨新民樓。(梁銘康攝)

遭離婚妻掟物件出家門 梁伯急搬走

從事廚房散工的梁伯，接受《香港01》記者電話訪問時表示，由於與妻子經常吵架，已離婚一段時間，近日獲派觀塘區一公屋單位，本來打算安置新居才搬走，惟昨日下午，他與前妻再度吵架，部份個人物件更被掟出家門，梁伯唯有即時執拾行李及電召貨車搬屋。

昨日下午5時許，他在新民樓6樓單位，將1個櫃及約6件行李逐件搬到4樓平台門外位置放下，而被盜去的行李是第一袋搬出的行李。梁伯指他將行李安置在平台位置後，再返回單位取其他行李，前後不過5分鐘。當他回到平台時，已發現行李遺失，但他以為行李內只放有不值錢的物件，故未有理會，繼續上落單位搬行李。

積蓄及搬屋費遺失 新居僅用膠墊舖地

直至他在前往新居的路程中，他始驚覺失去的行李中放有22萬元現金，雖然心急如焚，他仍繼續將其他行李搬到到新居，其後即時返回新民樓找尋行李，翻找垃圾房無發現，問過保安及拾荒者亦無進展，無奈下唯有報警。

慘失22萬現金，梁伯直言：「唔開心，琴晚訓唔到。」他表示，被盜去的行李是一個約3呎乘3呎的黑白紅色格仔尼龍袋，內有不同顏色的冬季衣物及一件墨綠色長褸，褸內放著22萬元現金，全部是1000元紙幣，部份為積蓄，部份是子女給他的搬屋費用。他本打算用呢筆錢舖地磚、買家具等，現時只好用膠墊舖地，及買一些簡單家具，不過他仍有工作，可應付生活。梁伯指由於平台近垃圾房，估計有人當作垃圾而執走，希望如果有心人執到，可以將行李交還。

一人家庭公屋總資產淨值限額為24.9萬

根據香港房屋委員會的公屋入息及總資產淨值限額，一人家庭每月最高入息限額為11,540元，而入息及總資產淨值限額為24.9萬元。警方現時將案件列盜竊，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。