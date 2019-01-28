【張學友演唱會】黃牛飛炒貴四倍　警首揭VIP內部飛流出拘十人　

張學友共15場演唱會只剩下明天最後一場，警方連同入境處於本月21日和今晚（28日）於紅館外圍打擊炒賣黃牛飛行動。警方首次發現有內部門票被炒賣，正向主辦單位及香港體育館了解內部門票從何流出。兩日行動中共拘捕10名男子，全部均為持雙程證來港的內地人，年齡介乎20歲至59歲。

行動以放蛇形式進行，被捕人士向假扮歌迷的警員兜售演唱會門票，將$380的門票炒賣至$800至$1600，$680的門票被炒賣至$1300至$1600，$980的門票則賣高達$1800。有兩名被捕人士已被法庭判兩個月監禁，其他被捕人士涉嫌干犯香港法例第115章41條《違反逗留條件》被捕。

警方首次發現有價值$0的內部門票被炒賣，正向主辦單位及香港體育館了解內部門票從何流出。（林振華攝）

VIP內部飛高價炒賣 警徹查流出源頭

行動中檢獲46張分別面值380元、680元及980元的張學友演唱會門票。警方發現，當中有兩張為未有標示價值、視野很好的內部門票，炒賣價錢亦較高。警方指，首次發現有內部門票被炒賣，正向主辦單位及香港體育館了解內部門票從何流出。據了解，一般主辦單位會將免費門票送給VIP看，而主辦單位通常都會知道送了給誰。

警方指會與入境處審視是次行動成效，將來的演唱會中將繼續採取行動。警方呼籲市民從合法及正常途徑購買門票，以免助長炒風。