【山竹餘波】遊艇西貢擱淺四月將拆件運走　海事處出手清367船隻

颱風「山竹」襲港期間吹翻多艘船隻，其中迎海的西貢有大量船艇擱淺，海事處至今處理逾300艘船，但擱淺公眾停車場堤岸多時的意大利製豪華遊艇「Tumberry」一直置放「原處」，直至近日築起棚架，公告擬進行移走遊艇「Tumberry」工程，海事處計劃在二月底前完成。

去年9月「山竹」襲港期間，由於西貢迎海，避風塘多艘船隻被強風大浪吹翻，長逾38米的「Tumberry」擱淺在公眾停車場旁的堤岸，至今逾4個月，近日被棚架圍起，並貼有地政總署公告，指海事處向地政總申請撥地，擬移走和處置遊艇「Tumberry」。

地政總署公通指，擬進行移走「Tumberry」工程。（黃廸雯攝）

海事處表示，超強颱風「山竹」襲港後，海事處在全港水域共處理了約367隻擱淺、傾側或翻沉船隻殘骸，餘下沒有對航行構成危險的船隻殘骸亦已按既定程序安排移除事宜，其中，海事處已完成扣押「Tumberry」的程序，現由承辦商進行移除工序，相關工序剛剛開始，預計二月底可完成，整項工程的開支會在所有工序完成後才可以確定。

承辦商已築起棚架將遊艇「Tumberry」圍起。（林振華攝）

西貢區議會主席吳仕福指出，「Tumberry」擱淺以來，不少居民要求將船隻移走，亦有市民、遊客好奇爬上遊艇，基於安全及環生問題，多次要求當局跟進，直至近日海事處透露已完成招標，將拆卸後遁陸路運走，海事處未有透露工程款項細則及是否由公帑支付。