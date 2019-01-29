【李偲嫣#MeToo】重案組登門拉胞兄　聯兒子反抗襲兩警齊被捕

李偲嫣高調召開記者會，指控兄長曾於童年性侵她。（鄭子峰攝）

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正義聯盟創辦人李偲嫣去年10月曾公開指控其兄，在她小六至中二期間性侵虐打她，如多次拍打其發育中的胸部和拉扯其胸圍。李偲嫣其後報警，並宣布與兄長脫離關係。據了解警方經調查後，九龍城重案組探員今日（29日）前往秀茂坪安達邨拘捕李兄，其間對方拒捕，聯同兒子與探員糾纏，兩名探員受傷，最終父子雙雙被捕。被捕父子聲稱受傷，被送往聯合醫院治理。

拘捕過程遇反抗

消息指，警方去年10月接獲李偲嫣報案後，持續聯絡其胞兄協助調查，並多次前往胞兄住處及相關地址尋人，惟對方失去蹤影。直至今日警方得悉李兄身在其兒子位於秀茂坪安達邨寓所，隨即就案件展開拘捕行動，其間李兄拒捕反抗，其子加入與探員糾纏，兩名探員受傷，最終父子雙雙被捕。

李偲嫣胞兄今日於安達邨兒子寓所被捕。（林振華攝）

記者會自爆曾被性侵虐打

於去年10月，李偲嫣於記者會上指控其同母異父的兄長曾於童年性侵犯她，包括於她小六至中二期間，多次拍打其發育中的胸部和拉扯其胸圍，又稱他曾以皮帶吊起她，脫光其衣服，只剩內褲，以雞毛掃虐打她。李偲嫣又表示，7歲時，被同一名兄長以腳踢下體，導致休克近10分鐘。她指由小二開始被性侵，最後一次為中三，「嚴重」性侵超過10次。她稱曾向母親哭訴，但母親以雪條安慰她，著她不要告訴父親，否則兄長會被父親打死。