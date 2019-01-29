海關搗深水埗冒牌貨集團　檢1100萬貨拘5男女

海關檢獲冒牌貨品包括手袋、銀包及鞋等。

海關檢獲冒牌貨品包括手袋、銀包及鞋等。

海關搗破一個位於深水埗的冒牌貨集團，檢獲過萬件懷疑冒牌物品，包括手袋、銀包及鞋等，估計市值超過1千1百萬元，5男女被捕。

以外籍傭工為銷售對象

海關早前根據情報分析，懷疑深水埗有樓上展銷場售賣冒牌物品，經深入調查後及在商標持有人的協助下，海關人員前日（27日）採取執法行動，成功搗破一個位於深水埗的冒牌貨樓上展銷場連倉庫及兩個儲存倉庫，共檢獲約1萬8千件懷疑冒牌物品，包括手袋、銀包及鞋等。行動中關員拘捕1男4女，包括3名集團主腦及2名成員，年齡介乎35至42歲。海關指該展銷場連倉庫及兩個儲存倉庫位於一幢商業大廈的不同樓層，展銷場並不對本地人開放，只以外籍傭工為銷售對象。

應光顧信譽良好店鋪

海關指臨近農曆新年，會繼續加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品的活動，並提醒消費者光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑應先向有關商標持有人或其代理商查詢，商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。