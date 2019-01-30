【校園企跳】深水埗聖方濟愛德小學　小六男生疑欠交功課危站簷篷

現場消息指，涉事學生為六年級男學生，懷疑因欠交功課等小問題擔心影響操行，因此企圖危站二樓簷篷位置。

今（30日）中午12時14分，警方接報指，深水埗聖方濟愛德小學一學童疑危站出二樓簷篷位置，老師大驚報警。其後該名學生回到安全位置，救護人員到場並由一名男老師陪同學生送明愛醫院檢查。

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近年本港學生企跳案件：

2018年12月7日：鰂魚涌海澤街10號一間學校，一名女學生企圖跳樓輕生，有老師發現後及時制止她，並帶學生回到安全位置。

2018年12月5日：一名男學生於在科技大學校舍高處危站，保安員發現後將他拉回安全地方，有人立刻報警。

2017年10月12日： 一名年約20歲的男生，在中文大學大學道范克廉樓，爬出窗外危站3樓簷蓬。消防迅即趕至遊說，未幾成功勸服他自行返入安全位置。

2017年3月29日：九龍塘浸會大學發生企跳事件。一名年約20歲女生，被發現在「香港浸會大學學生舍堂李文正樓」8樓位置，危站在宿舍單位窗邊，有同學發現大驚報案。