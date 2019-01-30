【避風塘霸位】反黑組及海事處聯合行動　觀塘碼頭拖走違規船隻

近日有黑幫疑爭奪海上泊位再出租圖利。今日（30日）東九龍總區、港島總區、有組織罪案及三合會調查科、機動部隊，聯同水警及海事處人員逾廿人，於觀塘公眾碼頭展開代號「先行者」聯合行動，突擊巡查觀塘避風塘、長洲避風塘、香港仔避風塘及筲箕灣避風塘。執法人員帶同大鐵剪剪斷纜索，拖走7艘疑用作霸位的違規船隻，海事處為其他船隻登記資料。執法人員又到啟德郵輪碼頭附近的避風塘，視察現場的船隻有否違泊。行動期間，有人想駕駛船隻離開碼頭，被執法人員喝止。

行動中，警方拘捕一名24歲及一名35歲本地男子，他們涉嫌與去年10月28日於觀塘避風塘發生的一宗刑事毀壞及勒索案件有關。兩名被捕男子正被扣留調查。現場有7艘快艇涉嫌違反商船（本地船隻）條例、沒有清晰展示船牌號碼、船隻沒領有證明書、違反牌照條件等被扣押，將由水警總區港口分區跟進檢控。警方相信今次已打擊了一些活躍於觀塘避風塘的不法分子。海事處表示，7艘船隻涉牌照過期或懷疑經非法改裝，海事處將會依法處理。

警方指行動由去年11月至今，共扣押9艘違反牌照規定或與案有關的快艇 ，包括8艘快艇及一艘橡皮艇，6名年齡介乎24至35歲男女，涉嫌干犯「刑事毀壞」、「勒索」和「管有仿製槍械」等罪行被捕。