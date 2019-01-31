【大難不死】挖泥機跌出　壓中紅色Tesla　女司機外傭受驚送院

挖泥機壓向Tesla近後座位置。（Tak Wong上載至《小心駕駛（討論別人駕駛態度）》）

今日（31日）中午12時20分，一部挖泥機在八鄉錦田公路近八鄉警署位置，從拖架上跌出，壓倒對面線一輛紅色Tesla的右邊車身，車窗破裂，37歲姓蔣Tesla女司機及其女傭頸部受輕傷，兩人送往博愛醫院治理。現場所見，挖泥機右邊車輛一條索帶斷裂，警方正調查意外是否與載貨不穩有關。

錦田公路近七星崗一度全封

運輸署於下午1時45分宣佈，因交通意外，錦田公路來回方向近七星崗的全線仍然封閉。受影響巴士路線須改道行駛。 現時現場交通已恢復正常。

泥車及混凝土業職工會總幹事陳三才表示，挖泥機由具備活動斜台的「排卡」車運載，方便機器上落。由於路面顛簸，為免挖泥機滑出及跌下，司機需在挖泥機前後繫上索帶，並於兩車之間擺放木材等材料，穩固挖泥機車身。如挖泥機突然跌出，相信與遺漏以上安全步驟有關。