九龍殮房半月7成滿　料下月中逼爆　專家：今年難免「一格兩屍」

大埔那打素醫院張貼「殮房使用率持續高企」告示，惹來「一格兩屍」爭議。事後醫管局稱，告示為恆常告示，目前公立醫院殮房的平均使用量約為7成，同時，衛生署啟動九龍公眾殮房應付近日服務需求上升，但啟動半個月使用率已達7成。業界人士指，有家屬接獲醫院詢問為遺體「轉院」意願，否則可能「一格兩屍」。 香港生死學協會批評，本港殮房長年不敷應用，料下月為殮房使用率高峰期，至月中九龍公眾殮房亦會飽和，到時難免出現「一格兩屍」。另外，九龍公眾殮房為後備殮房，不適合在非災難情況下啟動擺放屍體，冷藏設施狀態未必如一般殮房理想。

「一格兩屍」多年 家屬接「遺體轉院」電話

香港生死學協會會長伍桂麟指出，殮房多年來使用率高企，「一格兩屍」由來已久，自從2005年被傳媒爆出殮房照片，惹來爭議，才開始張貼通示，詎料今次通示被擺上網，再引發公眾關注。

有業界人士亦指出，涉事告示一向都有貼在殮房內，只是公眾看不到，認屍家屬才見到。每年農曆新年前都是殮房的高峰期，並非本年獨有。業內人士又指，有部份家屬曾接獲醫院職員電話，指醫院的殮房爆滿，詢問家屬意願，是否願意將死者的遺體轉往同區另外的醫院，例如聯合轉將軍澳，那打素轉北區，否則有同能將遺體與同性死者放在同一格，家屬均感到驚訝。

另有業界人士透露，因為殯儀館過年加價，例如過一晚之後再出殯，平日價格為3萬元，加至6萬元。於是家屬不想破財，便把遺體暫放在不用錢的政府殮房，令殮房逼爆。

公立醫院殮房使用率高企。（黃偉民攝）

醫管局：家屬拒絕遺體轉院 可能「一格兩屍」

醫管局發言人回應指，現時醫管局約有超過3000個可用的遺體存放格，目前公立醫院殮房的平均使用量約為7成。根據現行機制，如殮房的使用率達至飽和，殮房職員會先徵詢家屬的意見、決定是否同意將遺體擺放到附近醫院的殮房； 如家人拒絕有關安排，職員會告知有可能會與其他遺體並排存放在同一停屍格。公立醫院會加強與去世者家屬的溝通、解釋和合作，盡早領取死者遺體，以維持殮房正常流轉。

衛生署：公眾殮房使用率超過9成 臨時性九龍殮房啟用半月達7成

衛生署表示，富山公眾殮房固定遺體儲存容量為216具，葵涌公眾殮房為220具，域多利亞公眾殮房則為68具，而去年11月至今年1月，使用率皆超過9成，現時無「一格兩屍」。衛生署指出，有需要時，會增用臨時流動儲存裝置存放遺體，增加額外遺體儲存量約220具。因應近日服務需求上升，衞生署已採取應對措施，包括於本月15日啟動九龍公眾殮房，以增加共約140具遺體儲存量，至今使用率為7成。

生死學協會：啟動九龍殮房非解決方法 料下半中前爆滿

當局開放九龍公眾殮房紓緩醫院殮房的擠迫情況，伍桂麟批評，這是應付傳媒的說法，並非解決方法。他指出，九龍公眾殮房啟動半個月使用率已達7成，餘下緊僅約40個位，在農歷新年前的火化排期已滿，遺體滯留殮房，加上本周離世遺體，估計在正月初十（2月14日）前必然爆滿，相信今年殮房「一格兩屍」的情況難以避免。

11至3月為高峰期 下月逼爆情況更嚴重

每年的11月至3月殮房均會非常滿，與醫院冬季服務高峰期一致，急症病逼爆、病房逼爆、殮房逼爆，環環相扣，現時已傳出「一格兩屍」，但他估計下月才是最嚴重的日子，一直至近4月才會緩和。他解釋，下周便是農歷新年，由於傳統文化問題，一般不會在新年進行殯儀儀式，早則拖至初十後，更傳統會度過整個正月才處理，令先人遺體一直存放在殮房，難以騰出空間。及至3月底4月初，正月過去才辦理喪事，加上季節性疾病（如流感）過去，死亡率下降，屆時殮房的使用率而然下跌。

九龍公眾殮房為後備殮房 冷藏恐未達攝氏3度標準

伍桂麟指，由於九龍公眾殮房為後備殮房，原意在出現重大災難造成大量死亡時，臨時安放遺體之用，現時即時啟動，亦應保留部份儲存量，以免災難發生，無法處安放大量出現的遺體。由於九龍公眾殮房不是常年運作，定期的清潔、冷藏設施的維修保養相信未如醫院殮房完善，並不適合恆常安放遺體。例如，遺體的標準儲存溫度為攝氏3度，一般殮房可能只達到4至5度，九龍公眾殮房溫度可能更高，「我咁耐唔開，我唔信一開3度！」加上，一般殮房存在霉味，九龍公眾殮房可能更嚴重，即使遺體久未認領，但家屬出現認屍時，難免感到先人不被尊重及難受。

隨着本港人口增加及老化，對醫療及殮房的需求亦上升，伍桂麟指出，本港醫院資源不足，殮房更是醫療架構的末段，所獲的資源更少，所以多年來殮房儲存量不足的問題無解決。「一格兩屍」是政府及醫管局「無良心」，並非殮房職員過錯，「一格兩屍」不會出現「屍疊屍」，而是「尖頭倒腳」打側擺放，殮房職員在資源不足的情況下，盡可能尊重遺體。