【拒交陀地】掉走盆桔遭復仇毆傷　打冷舖老闆：江湖事江湖了

打冷舖老闆遇襲時赤裸上身。(賴南秋攝)

長沙灣發生傷人案。現場為元州街231號至247號地下一間潮式「打冷」食店，凌晨零時許，據報有一名女子帶著3名大漢，手持木棍及即場拿起凳作武器，闖入店內襲擊店東，圍毆一番後離開。警員接報到場兜截，在附近拘捕一名涉案女子，將其帶署扣查，現正追查其餘3名男子下落。據悉，被捕女子身穿短褲，負責「睇水」。

店東遇襲時赤裸上身，露出紋身，頭及背部受傷，經救護員即場處理後拒絕送院。消息稱，昨日(1月31日)上午約11時，有「勢力人士」手持一盤大桔，以相當老掉牙的手法，到上址店舖企圖討新年「利市」，實質收取保護費。然而店東見狀，竟霸氣地稱：「收陀地?邊個唔識我?」老闆更當面將大桔掉到後巷的垃圾桶中。懷疑有人心深不忿，於是趁深夜復仇。店東見記者到場採訪，只輕輕地嘆下一句：「江湖事、江湖了!」

警方表示，傷者為上址餐廳負責人，姓陳(35歲)，頭部受傷，拒絕送院；被捕女子姓黎(24歲)。據報黎女與3名男子，懷疑於上址自稱為三合會成員，並向姓陳餐廳負責人勒索金錢。當勒索不果，以凳襲擊陳之後逃去。警員接報到場，案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」、「勒索」及「自稱三合會成員」。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。警方正追緝另外3名涉案男子下落。3名疑人為年約20歲至30歲男子，身高約1.7米高，中等身材，案發時均戴口罩。

一名女子涉案被捕。(賴南秋攝)