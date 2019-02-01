【六千萬瀕危物】海關鑿貨櫃冰層四小時　破最大走私穿山甲鱗片案

上月，香港海關在葵涌海關大樓驗貨場一個貨櫃內，檢獲約8,300公斤穿山甲鱗片和2,100公斤象牙，估計市值約6,200萬元。今次案件是歷來檢獲最大批的穿山甲鱗片，象牙則有紀錄來第三大宗。相信不法分子利用冷凍貨櫃藏貨，該個尼日利亞貨櫃，經由香港前往越南時遇截。行動中，關員更需鑿開冰層檢視貨物，案件中兩人被捕，他們為旺角一間貿易公司的東主及職員。

關員用四小時，並以工具鑿開冰層檢視貨物，發現十呎後位置有171袋，用尼龍袋盛載的穿山甲鱗片，約重8,300公斤。（黃偉民攝）

關員於貨櫃尾發現五箱及36袋象牙，約重2,100公斤。（黃偉民攝） 尼日利亞貨櫃 經香港前往越南 海關港口及海域科總指揮官楊家恩表示，海關早前接獲內地執法部門指，有不法分子用海運貨櫃走私違禁貨品。經分析及調查後，海關扣查一艘來自尼日利亞，經香港前往越南的貨櫃。該個貨櫃為一隻40呎的冷凍貨櫃，報稱是運載急凍牛肉。 報稱載運凍肉類 X光車檢驗發現可疑 今年1月16日，海關人員於葵涌海關大樓，用流動X光車輛檢驗貨物，經影像分析發現貨櫃的空間未有充分利用，另外貨物並不是單一種類及形狀不一，遂引起關員的懷疑。而貨櫃的尾有一批可疑的條狀物品，由於物品的密度相當高，有機會不是凍肉類。 花四小時鑿開冰層 檢六千萬走私物 海關打開貨櫃檢查，發現櫃內前方有多袋，用透明袋盛載的凍肉，不過貨物中間有多個冰塊層。關員用四小時，並以工具鑿開冰層檢視貨物，發現十呎後位置有171袋，用尼龍袋盛載的穿山甲鱗片，約重8,300公斤。至於貨櫃尾有五箱及36袋象牙，約重2,100公斤。兩者總值約6,200萬元。

上月，香港海關在葵涌海關大樓驗貨場一個貨櫃內，檢獲約8,300公斤穿山甲鱗片和2,100公斤象牙，估計市值約6,200萬元。（黃偉民攝）

旺角一貿易公司為收貨地址 兩男女被捕

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租用凍櫃保存穿山甲鱗片

至於今次案件，為海關檢獲的最大宗穿山甲鱗片案。另外，亦是首次發現有人用凍肉以蒙騙海關，「今次走私分子花盡心思，用凝結的冰層走私瀕危物種！」走私分子亦不惜功本，花費租用凍櫃去保存穿山甲鱗片，以獲得更多得益。

貿易公司兩男女被捕

海關有組織及罪案調查科高級監督溫慶全指，海關人員根據船務文件作出調查，發現收貨地址為旺角一間貿易公司，關員突擊搜查並檢獲一批文件、電話及電腦。並拘捕貿易公司一名39歲男東主及29歲女職員，他們正在保釋候查，不排除日後涉案人物被捕。據船務文件顯示，相信涉事貨櫃下一站為越南，案件仍在調查中。

海關主要檢獲的瀕危物種分為三類，包括珍貴木材、穿山甲鱗片及象牙，不法分子主要用海陸空三方走私。根據海關《進出口條例》任何人輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁七年。

漁護署：穿山甲列高度瀕危 共有八個品種 四種分佈亞洲