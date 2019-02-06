【豬年2019】教認知障礙老友記畫畫賀年　抑鬱康復女生重拾快樂

水墨畫及書法導師Sue，五年前曾患嚴重抑鬱，康復後選擇回饋社會，義教患有認知障礙的老人寫揮春、畫水墨畫。公公婆婆學了一年，他們的畫作在新年期間於筲箕灣地鐵站正式展覽。

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Sue在患病時，曾到天台呆站3小時，想過一躍而下。（黃廸雯攝） 抑鬱康復後回饋社會 Sue在患病時，曾到天台呆站3小時，想過一躍而下。她接受心理醫生治療時，覺得藥物的後遺症太多，所以一度放棄吃藥。她慶幸自己喜歡畫畫，患病時靠畫畫、敲頌缽、聲音治療等方法，最終用了五年時間康復。五年後，她教授畫畫，繼續寓興趣於工作。

Sue指自己康復後，覺得要回饋社會。（黃廸雯攝）

Sue想到可以用自己專長去做義工，於是教患有認知障礙的老人畫畫。（黃廸雯攝） 她指自己康復後，覺得要回饋社會。曾想過到惜食堂派飯，後來想到可以用自己專長去做義工，剛好她有學生是靈實日間社區康復中心的姑娘，對方邀請她教患有認知障礙的老人畫畫。她稱香港社會沒有退休保障，香港老人特別慘，因此對老人家特別有感覺，於是馬上答應對方。

Sue說認知障礙老友記健忘懂尊重。（黃廸雯攝）

Sue於1年前開始義教老人家，相比收學生，她形容是雙方付出真實的感情。（黃廸雯攝） 認知障礙老友記健忘但懂尊重 Sue於一年前開始義教老人家，相比收學生，她形容義教是雙方付出真實的感情，中間沒有錢去衡量。老友記上課時，很快會忘記Sue教的東西，她總會不厭其煩地重覆，說了大概十次後，老友記也能跟上。小朋友上課時會駁嘴、反她白眼，她說老友記會多一份尊重，會禮貌多謝她，上課前看到他們很期待的眼神，會覺得很值得。

Sue形容教認知障礙的公公婆婆就如教小朋友，會因一些小事情開心，提醒她「其實快樂本來就很容易。」（蔡正邦攝）

快樂本來就很容易

老友記學了畫畫一年多，畫作終於在筲箕灣地鐵站展覽。公公婆婆到場欣賞自己的畫作，美業伯伯就如小朋友般興奮，不斷說「呢到點解會有我個名？我矇查查乜都唔記得啦！」記者聼到另一個老友記志文婆婆問「我影咗未啊？」但攝影機還未拍到，想讓她重覆說一次，但可愛的她已忘了10秒前自己說過甚麼了。Sue形容教認知障礙的公公婆婆就如教小朋友，他們甚至比小朋友簡單，會因一些小事情開心，這提醒了她「其實快樂本來就很容易。」

