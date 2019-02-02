【的哥混戰】衝突源頭續有黑的「劏客」　纜車站去尖沙咀收$350

前日（1月31日）港島半山的士同行互毆斬人，箇中疑牽涉爭客等利益衝突，斬人一方更有「黑的」前科，再令的士「劏客」問題揭露人前。《香港01》記者昨晚重訪衝突源頭中環纜車站，在警車監視下，「黑的」情況雖未見猖獗，但仍不時有司機「獅子開大口」，有人曾向遊客索價350元往尖沙咀；記者「放蛇」下亦有司機開價100元車資往蘭桂坊，惟對方轉頭即接載他人，未知是否因遇上「大客」而反口。

其中一名司機索價100元由纜車站前往蘭桂芳。

● 遊客去尖沙咀索價$500

昨晚約8時，記者於中環花園道纜車站對開的士站候車，欲前往蘭桂坊。未知是否周末前夕及年近歲晚，有警車持續在場監視，行人路圍欄亦掛有橫額提醒司機及乘客須按錶收費或付款。適時約有八名市民遊客等候的士，惟車站卻未見的士等客，反而車站對面路邊卻偶有的士停泊，不時有人上前問價。其中有數名內地遊客表示要往尖沙咀某間酒店，其中一輛的士竟索價350元，但最終未能成事。

● 去「老蘭」收$100 突然轉載其他客

而記者亦前後向七輛的士問價前往蘭桂芳，其中六名司機均十分守法，表明落錶起價，所透露的大概車資與事實相約；只有一名司機索價100元，比合理車資貴出逾70元。當達成協議後，該司機表示要繞路入停車場再折返的士站，着我們返回站頭等候，但良久未見其蹤，未幾卻發現該的士竟載着另一批乘客離去，未知是否因為「揀客」而接載他人。

● 血案兩人中刀 斬人司機曾濫收車資

斬人血案發生於周四晚上，兩名的士司機於花園道纜車站對開因為切線、排隊問題起爭執，有人提議到附近蒲魯賢徑一個露天停車場「講數」，其中一方召來另一名同行「幫拖」，36歲男司機見狀「一打二」用利器斬傷兩人，被捕後揭發他有濫收車資前科。案件交由中區警區重案組接手跟進。