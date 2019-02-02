【𨋢槽輕生】馬鞍山富安花園電梯技工住客　疑持𨋢匙開門墮槽底亡

今日（2日）中午12時許，馬鞍山恆信街2號富安花園第8座，一名男住戶墮𨋢槽底，當場死亡。沙田區議員容溟舟指，死者主為大廈住客，曾任電梯技工，事發前男事主曾出入升降機，不久後保員聽到有怪聲。工程人員到場檢查時，揭發男事主墮𨋢槽亡。據了解，警方在現場檢獲一條開升降機門的鎖匙，但不屬於管理處，警方正調查是否有人自殺。消息指，死者在7樓入𨋢，於15樓出𨋢後，在走廊打開𨋢門，其後發現他墮𨋢槽底身亡。死者有病患紀錄。

馬鞍山恆信街2號富安花園第8座，發生奪命意外，一名男子墮入𨋢槽，救護員到場，證實男事主當場死亡。（黃偉民攝）

區議員容溟舟：男事主曾進出升降機

41歲男事主直墮𨋢槽底部，救護員證實他當場死亡！沙田大水坑區議員容溟舟表示，據他所知男死者住大廈中層，與家人同住上址，他曾為升降機技工。據閉路電視片段可見，男事主曾經進出升降機。事發時，有保安員聽到升降機有怪聲，之後通知工程師到場了解，工程師打開升降機後，發現男事主倒在𨋢槽底。

死者姓陳40餘歲，據悉與母同住上址，有長期病患，沒有工作一段時間。涉事升降機一向正常運作。據悉，根據升降機內的閉路電視片段，事主在7樓入𨋢後，按了兩個樓層，當時𨋢內只有他一人。他在15樓出𨋢後，升降機續向上升，然後男子便被發現墮下𨋢槽，由於升降機外及樓層沒設閉路電視，暫未知他墮槽經過。事主曾為升降機技工，用於打開𨋢門的鎖匙十分常見。警方在現場發現一條𨋢門鎖匙，懷疑屬事主所有，初步不排除有人自行打開門後墮𨋢槽尋死。據了解，升降機工人及消防處皆會有該種鎖匙，十分普遍，將鎖匙插進外門的插槽後，一扭便可以打開𨋢門。

兩台升降機已暫停使用

容指，機電署人員到場調查及檢視閉路電視紀錄，肇事升降機於周四曾做例行檢查，由其士（香港）有限公司負責檢查及維修。他續指，肇事升降機間有出現困𨋢，該部𨋢是層層停。其後，男事主的親友到場了解，其間一名女親友情緒激動。

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現場所見，警員到場調查時，於大廈出入口封起黑膠布。其後，機電署的人員到場了解情況及調查。據資料顯示，肇事的電梯服務公司為其士（香港）有限公司。事發後，大廈兩台升降機已暫停使用。

富安花園住戶：升降機擢一擢 間中有怪聲

富安花園八座女住客簡女士指，大廈有兩台升降機，她有時聽到升降機有「格格」的怪聲，但聲響不太大。「每日我次搭𨋢，耐唔中有個感覺，千其唔好有事！」簡表示，平時入𨋢前都會查看，𨋢箱有否高低不平，她指試過一次升降機箱未完全到樓層，升降機門就打開。

簡女士續指，大廈約每年檢查一次，不過每幾個月都會有人困𨋢，「我覺得是管理公司的問題！」富安花園另一大廈戶主趙女士指，平時相對少聽到怪聲，不過升降機間中會擢一擢。另一住戶曾女士指，升降機會「震震下」，她今早九時許外出時，升降機亦運作正常。

本港近年升降機嚴重意外：

2018年5月11日：上水智昌路9號名都巴黎閣內，一名女住客在七樓進入升降機後，疑感覺到升降機急升，急步後退離開機廂時，被𨋢門夾住腳部，再被𨋢向上扯，整個人倒吊半空。其後𨋢門未有夾實其腳部，她「倒樹蔥」向下墮至槽內，其後她證實死亡。

2018年2月24日： 葵涌安蔭邨澤蔭樓一名61歲男工人，於修理升降機時，升降機突上升，工人被夾住昏迷，獲救時臉色發黑送院搶救，但男工送院搶救後不治。

2018年4月8日： 荃灣海灣花園2座一部升降機出現急升，升降機到達16樓時突然急升，直至頂樓46樓才停下。一對夫婦頭頸受傷，並一度危殆。

2017年11月15日：將軍澳景林邨一名63歲李姓升降機維修工人在地下樓層工作時，升降機突然向下移動，李上半身被壓，被送往伊利沙伯醫院深切治療部搶救。男工至11月26日凌晨4時許，終告不治。