【非法賭檔】街坊酒樓疑淪地下竹館　茶客斥﹕啲婆仔輸到冇錢開飯

過年「游乾水」是指定動作，在家中摸八圈耍樂無妨，但若非法打牌，隨時喜慶日子惹官非！牛頭角樂華邨的酒樓疑現非法賭檔，有人疑每天包酒樓廳房，供應茶水設電子麻雀檯，招攬茶客打牌，從中「抽水」兼「放數」！報料人透露，邨內不少婦孺被誘惑，天天沉淪麻雀檯，坐下後要玩至夠鐘方可離開，每場二千至三千元上落，每局「食糊」後便要支付百分之五水錢。有人更借錢予賭客，「輸晒啲錢唔夠，仲要欠債！」報料人直指﹕「啲婆仔輸到冇錢開飯！」惟此現象無日無天，即使報警仍未能解決。記者扮茶客放蛇，發現酒樓由下午茶時段至落場時間，有不少人入內打牌。

其中一名賭客甫「食糊」後，立即向鄰桌另一人遞上現金。（讀者提供影片截圖）

報料人又指，房間內有一些不似酒樓職員的男子（黑衣）負責斟茶遞水，並會向賭客「抽水」及「放數」。（讀者提供影片截圖） 街坊酒樓變麻雀賭檔 下午晚上兩時段營運 據報料人透露，有關酒樓內，每日下午2時至6時及晚上8時至12時，其中一個廳房疑被人長期租用作麻雀賭檔，房內設有三至四張電子麻雀檯供人耍樂，負責斟茶遞水的人並不是酒樓職員，有人會從中「抽水」及借錢予賭客，懷疑有人操控賭檔。 有人在酒樓招攬師奶茶客入廳房打牌 報料人續稱，雖然酒樓本身設有聯誼雀局，但另外有一批人每天在酒樓內招攬師奶入廳房打牌，賭客毋須付款予酒樓。每一局的賭錢足有數百元，每場2、3000元上落，而「食糊」便要支付約百分之五的水錢。據報料人提供的影片所見，一名男賭客甫「食糊」後，鄰桌便有人向他伸手，賭客便立即遞上現金，報料人聲稱收錢人便是麻雀檔的負責人。 報料人﹕師奶向家人借錢還債 憂被人追上門 他批評非法麻雀賭檔令不少師奶沉淪賭博，最終「啲婆仔輸到冇錢開飯！輸晒自己啲錢都唔夠，仲要欠債」。據悉，有婦人把家用輸光，更欠下數千元麻雀錢，要向家人借錢償還，「驚人追上門，所以一定要快啲還」。他曾向警方求助，惟未見成效。

酒樓在接近落場時間便用屏風間出數個隔間，有人入內打牌，「三缺一」亦照打。（香港01記者攝）

下午2時牌友準時現身 酒樓落場繼續打

香港01記者前往該間酒樓做茶客放蛇，在下午1時許進入酒樓內，當中各個廳房仍未見有人打牌。下午2時10分，一行共約八名婦人及彪形大漢，經後門進入酒樓，並進行報料人所指、懷疑是非法賭檔的廳房，她們「埋位」後便關上房門，記者無法從外窺探房中情況。至下午3時許，當茶客開始結賬，只餘下數檯食客時，酒樓職員開始以屏風間出多個隔間，陸續有疑似牌友到場，其中一檯只有三名男子，但「三缺一」仍繼續打。下午4時半，下午茶時段結束，酒樓為落場時間，但未見任何牌友離開。

記者亦致電該酒樓查詢，接線女職員指酒樓設有聯誼式「雀局」，提供手動或電動麻雀檯，並供應食物，每位收費498元起。

酒樓可作博彩遊戲 不可收入場費、「抽水」

根據香港法例第148章《賭博條例》，如博彩遊戲使用麻將牌、天九牌，並在根據《公眾衞生及市政條例》獲發酒樓牌照的處所內進行乃屬合法，但博彩遊戲不可由酒樓負責人或僱員進行，亦不可以生意或業務的形式籌辦或經營、不可為私有收益而籌辦或經營、不可收取入場費、不可有人「做莊」，不可從中「抽水」等。

律師﹕雀局只屬社交娛樂 「抽水」超出轄免

執業大律師陸偉雄指出，根據香港法例，一切賭博均屬違法，除了在酒樓及會所的持牌處所。酒樓營運作飲食或飲宴時提供麻雀耍樂並無問題，而「雀局」需屬於社交場合的消遣娛樂，但如果有人從中「抽水」，已超出社交場合的轄免範圍，營運賭局者或參與賭博者皆屬於違法，「即使有酒樓本身用雀局菜巧立明目，但主理者有收入的話，亦屬犯法。」如果酒樓租出廳房予客人，客人利用房間作非法賭檔，而酒樓知情，屬協助經營非法賭檔，亦屬違法。

報料人指樂華邨一公園內，有人開「十三張」賭檔，據其拍攝的影片中，有人疑似手執啤牌，但未見有賭注。(讀者提供影片截圖)

記者曾往公園視察，發現一些長者下棋耍樂，未見「十三張」或其他賭檔。(陳浩然攝) 邨內公園疑有十三張賭檔 街坊﹕賭風嚴重 除了麻雀賭檔外，報料人亦指樂華邨公園有人公然聚賭，光天化日下開「十三張」賭檔，認為邨內賭風嚴重。記者曾到公園查看，惟只見一些長者下棋耍樂，未見有人下賭注。 區議員﹕會盡力遏止邨內賭博歪風 當區區議員黃子健指出，邨委會委員亦十分關注屋邨賭風熾熱問題，他常與房署開會商討解決方案，並定期與房署進行聯合行動，派保安員巡查及安裝閉路電視等，惟問題未能解決，故他向警區反映問題。雖然警方定期派員巡邏，但街坊聞風即收起注碼，惟警員離開又繼續賭博。他希望警方展開特別行動，例如「放蛇」，而房署亦會根據警方的調查，向賭博人士扣分，相信會有更大的阻嚇性。 他續指，明白邨內退休人士聚會下棋以消磨時間，但絕不支持賭博，加上公園這類公眾場所，有不少小朋友及家長出入，擔心會影響街坊。他表示會盡力遏止邨內賭博歪風。至於有酒樓疑淪為非法麻雀賭檔，他稱過往未有聽聞，只知街坊會到酒樓打牌聯誼。但他強調，如果有人經營賭檔，從中抽水及放貸，屬違法行為。他會進一步了解情況，並向房署及警方反映問題。

房屋署﹕過去一年沒發現非法賭博 無租戶扣分

房屋署發言人回應事件指，牛頭角樂華南邨辦事處每天均有派保安員，到屋邨範圍的公眾地方（包括樂華南邨公園）巡查。在過去一年，辦事處亦曾就公園懷疑有非法賭博情況轉介警方調查及跟進，但並無發現非法賭博的情況。

根據香港房屋委員會的「屋邨管理扣分制」下的「在公眾地方非法賭博」不當行為項目，公屋居民若在居住的公共屋邨非法賭博而被定罪，會被扣5分。如被扣16分或以上的租戶，會被終止租約及收回單位。由於無發現非法賭博情況，樂華南邨過去一年沒有租戶因此被扣分。

至於酒樓有疑似非法麻雀賭檔，房署回應指樂華商場不是房委會轄下的物業，屋邨辦事處亦沒有收到相關的非法麻雀賭檔投訴。

警方﹕去年接38宗投訴 視察後無發現

警方則回應指，秀茂坪分區於去年1月至11月共接獲38宗有關樂華遊樂場懷疑非法聚賭活動的投訴，警方在接獲投訴後均有到場視察，並無發現非法賭博活動。因應市民投訴，秀茂坪分區已派員加強巡邏上址。警方會繼續留意有關情況，因應情況採取適當的跟進行動。