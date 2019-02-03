【頭炷香神獸】夏蕙BB豬嘜造型助警方拍片　提醒黃大仙排隊新安排

夏蕙BB已準備好豬仔頭飾，為上頭炷香備戰。 （影片截圖）

「頭炷香達人」夏蕙BB得知今年更改排隊地方，不禁大驚。 （影片截圖）

馬、羊、猴、雞、狗......明晚將會以豬仔造型現身、爭上頭炷香的夏蕙BB，與廣西屬會政協、歌手楊峰一起拍片提醒善信，今年黃大仙廟的排隊新安排。

藝人黃夏蕙每年上頭炷香的生肖造型深入民心，幾乎是每年新正頭市民「最期待的畫面」，年廿九，「夏蕙BB」率先以戴上粉紅豬仔頭飾，協助警方拍片，傳授「頭香攻略」，提醒善信今年黃大仙廟年卅晚的排隊新安排。片中夏蕙BB穿上全身紅色的運動裝，與拍檔做定熱身運動備戰，排隊等上頭炷香，仲落力到連豬仔頭飾都跌埋！但身旁的「契仔」楊峰提醒夏蕙BB，「今年改咗地方喎！」

警方提醒，今年黃大仙廟更改了頭炷香排隊安排，善信不能在廟門前排隊，需改到港鐵黃大仙站A出口的黃大仙廣場外，按警員指示入廟參拜，參拜完只可以單方向離開，不能原路折返離開。

夏蕙BB最後還跟網友約定，如果帖文能突破1,000個讚好，便會和大家一起上頭炷香，希望大家「畀Like」。

警方Facebook片段：一講起頭炷香，就會諗起佢……