【新年墟市】深水埗熟食墟過百市民掃街　特色豬頭餅三小時售罄

年三十晚，應節活動除了逛年宵市場，到熟食墟市亦是不少市民的選擇，售賣各式美食的攤檔，可感受熱鬧的節日氣氛之餘，亦可以大快朵頤。年三十晚的深水埗，自食環嚴厲執法後「桂林夜市」的盛景已不復再，今晚桂林街食環人員一如往年重兵駐守，小販絕跡；另一方連續第三年舉辦的深水埗熟食墟市今日起一連三日舉行，過百市民晚上到墟市遊逛「掃街」，有檔主表示今日生意理想，預期晚飯時間後人流會較多；但亦有市民認為於球場舉辦墟市，與掃街的感覺不同。

深水埗新春熟食墟市開鑼首日，晚上吸引大批市民到場。（林振華攝）

由關注綜援低收入聯盟及多個民間團體舉辦的新春熟食墟市，今日（4日）起至初二一連三日舉行，今年墟市移師到長沙灣保安道遊樂場，場內約38檔熟食小販檔，當中4檔為明火煮食，包括炸蠔餅、章魚小丸子、大阪燒等。墟市中小販攤檔早前經由主辦方與政府部門協調，成功申請食物製造廠牌照及臨時公眾娛樂牌，康文署亦借出今次活動場地。

豬頭餅三小時售罄 有檔主指生意理想

香港01記者晚上8時許到墟市視察，場內已有超過100名市民，其中售賣章魚小丸子的攤檔有20多人排隊等候，另外一個攤檔售賣以豬為造型的「豬頭餅」，限售100個並於晚上7時左右已全數售罄。售賣山楂楊梅茶同洛神花茶的檔主黃先生，指由今午約4時開檔，至晚上8時許已賺得2千多元，形容生意比較理想，或因今日天氣較熱而帶動生意，預期晚飯時間後人流會較多，指今次墟市舉辦得頗熱鬧，人流亦足夠。

布小姐指墟市於球場舉辦，與掃街的感覺不一樣。（林振華攝）

另一檔售賣蔗蝦及炸饅頭等的檔主黃先生指，去年曾於通州街墟市擺檔，認為今年場地較光猛能吸引市民到場，亦因今次墟市日數較去年多一日，平均場租較去年便宜，希望政府能多提供場地給小市民創業。市民布小姐指自己早前見到墟市宣傳專誠前來，她指墟市於球場舉辦，與掃街的感覺不一樣，食物種類亦有不同，她認為墟市食物的價錢比街邊檔貴少許。

「桂林夜市」絕跡

另一邊廂於深水埗桂林街，自從食環署嚴厲執法打擊無牌小販擺檔，近年農曆新年已鮮見小販於桂林街一帶擺檔，晚上食環人員繼續於桂林街一帶巡邏，多輛車及附近行人路欄杆上亦掛上「請勿光顧無牌小販」的標語。