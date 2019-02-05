【豬年2019】無家者歎新年無意義　獲義工派食物﹕起碼有得食先

大年初一，港人四出拜年逗利是，滿街洋溢歡樂景象，深水埗通州街公園這一角，卻聚集了無家可歸的可憐人，他們沒能感受新年喜悅，只道出無奈欷歔的一句﹕「新年其實沒甚麼意義。」為支持無家者，不同的組織，包括一群少數族裔，今發起義工活動，自費購買早餐、水果、衣襪等，清晨到上址探望無家者，為他們送上溫暖早餐。也許大家膚色不同，但仍希望在新年送上關懷，「We are Hong Kong！」

通州街公園內聚集了一群無家者，他們無奈稱對新年沒有太大感覺。(魯嘉裕攝)

香港01記者在今傍晚時份，前往深水埗通州街公園了解，發現約20多名露宿者於公園內聚集，當中部分為南亞人。有不透露姓名的露宿者表示，大部分露宿者沒有家人，即使有家人亦可能因不想麻煩他們而鮮有聯絡，新年對他們其實沒甚麼意義。新一年他最希望可以早日上樓，惟輪候公屋已十年仍未有回音。

露宿者水哥﹕起碼叫有得食先

其中一名78歲的露宿者水哥指，早前政府人員曾前來公園張貼告示，並意圖將他們部分物件搬出公園外行人路，但經教會及協助他們的組織交涉後，政府已停止行動，亦沒有趕他們離場。水哥指，不擔心被趕走，如果被趕亦會到其他地方如路邊及貨車頂等露宿。

水哥稱自己已經露宿了數十年，五、六十年代經歷當黑社會賣白粉的日子，曾經擁有過百萬家財，但當時不懂珍惜，花盡積蓄賭博及吸毒，「搵兩萬使三萬，搵三萬使五萬，宜家梗係後悔啦！嘢又做唔到，行都行唔到」水哥指自己已一把年紀，新年對他並沒有特別意義，今日年初一有教會前來向露宿者派年糕及蘿蔔糕等，「起碼叫有得食先」。水哥又指不希望上樓，「我都就嚟死，有邊度就瞓邊度啦」。

露宿者水哥說新年沒有意義，但獲得熱心組織贈食物，仍帶謝意稱﹕「起碼叫有得食先。」(魯嘉裕攝)

義工推着單車，向無家者派發早餐。(白俊達Jimmy提供) 縱使彼此膚色不同，但心意仍可傳達。一群少數族裔發起大年初一探望無家者義工活動，今早上七時半起，來自不同國籍的60多名義工，包括外國人、印度人、非洲人及香港人，推著眾義工自發籌錢購買的物品，包括食物、糖果、水果、日常用品、全新衣物，前往深水埗通州街公園、南昌地鐵站附近一行人隧道等地點，向無家可歸的人派早餐及物資。 讓無家者得到關懷 60義工派早餐慰問 香港首位印度裔社工Jeffrey Andrews籌辦了這個義工活動，他在fb上分享指60名義工放棄了睡眠及奉獻金錢，購買了衣物、日常用品，連同愛心、真誠及節日喜悅，送給無家者、露宿者及暫居宿舍的男女老幼。義工們分發了120份早餐、三文治及水果。參加活動的義工們為香港帶來正面影響，並稱﹕「我們是香港！(WE ARE HONG KONG!!)」 Jeff表示，數年前他聯同一些有心的少數族裔組成一個義工團隊「Minority Initiative HK」。他指，由於少數族裔接受到不少香港人的幫助，故義工們希望不帶政治背景下，回饋香港社會，「幫返香港人！」他亦希望帶出一個訊息﹕「香港係一個國際城市，不少少數族裔都係土生土展，我哋都係香港人。」他與一眾少數族裔欲透過義務工作帶給港人正面印象。 首次參與活動的少數族裔關懷協會創辦人白俊達Jimmy表示，從不知道香港有這麼多無家者，認為活動別具意義，「好過響屋企逗利是，希望令無家者知道過年都有人關懷佢。」Jimmy又指，曾經露宿街頭的文仔亦到場協助，他心繫無家者，現已是關注露宿者情況的義工，他分享弱勢社群的困境，並需要社會的關懷。他指政府及社會大眾總是對無家者帶歧視目光，甚至無視他們的存在，故希望為這群弱勢社群出一分力。