【大埔狂牛】吐露港公路驚現兩牛　來回又折返　入黑後公路續狂奔

大年初一，兩牛牛吐露港公路狂奔！facebook的「小心駕駛,安全車速,溫馨提示」群組上，有網民上傳一張照片，指今日（5日）下午5時40分，有兩隻牛在吐露港公路往上水方向奔跑。照片可見，兩隻牛在吐露港公路的中線並排奔跑，兩旁仍有車輛並列前行。

不少網民目擊兩隻牛的蹤影，兩牛疑先在大埔公路近皇悅居對出流連，後來便跑出吐露港公路。有網民發現兩隻牛公路狂奔，指他曾打死火燈尾隨兩牛，護著牠們直至牠們返回路邊。有網民指，數分鐘後出九龍方向已不見牛蹤。最後在新屋家位置發現牠們，並指牠們已回到路邊。不過，至晚上7時許，有網民又發現兩牛在大埔王肇枝中學對開馬路流連，更指牠們再度折返吐露港公路。警方指，晚上7時13分，接獲多名市民報案，在吐露港公路已過廣福邨往九龍方向的慢線發現兩隻牛，警方正前往了解。

有網民笑指是兩部牛﹕「林寶堅尼非法賽車！」有人指牠們沒有交牌費及第三保，並稱「如非超車，靠左駛。」

牛牛在吐露港公路出沒已非首次。去年四月，多名網民指在大埔馬路發現一隻牛游走，後來警方在吐露港公路近廣福邨發現該隻黑牛，並護送牠至廣福公園一個足球場離開。不少網民的照片可見，牠曾在吐露港公路上走來走去。

網民在大埔公路見到牛蹤。(網民芷霖上傳)

兩牛在吐露港公路狂奔。(Eric Wong上傳至小心駕駛,安全車速,溫馨提示)

網民Zenki Wong指他發現兩牛後，打死火燈尾隨直至牠們回到路邊。(Zenki_Wong上傳)

有網民後來發現疑似該兩頭牛已回到路邊。(網民江家恆上傳)

網民說牠們現身在新屋家。(網民Nicole Wong上傳)