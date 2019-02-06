【販賣狗皮？】元朗街頭兜售疑似狗皮　67歲內地漢被捕

元朗男子懷疑兜售狗皮，市民見狀報警求助。警方到場拘捕該名67歲內地男子，涉嫌「違反逗留條件」、「無牌販賣」及「阻街」，並檢走涉事毛皮作化驗，以鑑定是否屬於狗隻的毛皮。

警方到場將內地男拘捕。(圖片來源：Hilda Lam/ FB「PLAY HARD 玩硬」)

元朗男子懷疑販賣狗皮被捕。昨（5日）傍晚時分，有市民在元朗裕景坊發現一名男子兜售懷疑狗皮，該市民感憤怒於是報警。警方到場調查後，將該名男子拘捕並帶返警署調查。

《香港01》就事件向警方查詢。警方發言人回覆指，昨日下午6時45分，接獲一名途人報案指，在元朗裕景坊發現一名男子，在販賣懷疑玉石及懷疑動物毛皮。警方接報到場後，拘捕該名67歲姓魏內地男子，涉嫌「違反逗留條件」、「無牌販賣」及「阻街」，並檢走該塊毛皮作檢驗。

發現事件的市民，將相片貼上FACEBOOK，大批網民感憤怒及震驚，有網民稱：「狗狗都算係人類嘅好朋友，點解要咁做呢， 真係要去到呢個地步搵錢？」亦有網民感嘆：「真係當正香港係大陸咁！」