【馬鞍山雙屍】相戀三年　友人眼中甜蜜愛侶　結伴睇騷同遊日本

夕陽灑落在相依相偎的年輕愛侶身上，惜曾經的無限美好已不復再。大年初一，馬鞍山薈朗揭發有雙屍案，25歲的女死者張嘉慧及29歲男友，兩人在同一範疇學習及發展，共同的志趣話題萌生愛意，交往經年共賦同居，偶爾在網上分享拍拖合照，甜蜜非常，更有步入婚姻的打算，詎料這份幸福在今年大年初一戛然而止。在友人眼中，兩人相當甜密，對於突然發生的兇案，死者的友人都感驚訝。

（網上圖片）

女死者資訊科學學系畢業

女死者張嘉慧雙眼明亮，笑容可掬。她在元朗長大，7年前中學畢業後，就讀於珠海學院資訊科學學系。男死者吳子勤身型健壯，大學時於香港理工大學就讀。兩人在同一領域學習，畢業後加入資訊科技行業（IT），有共同的話題。張嘉慧的友人指，張雖然不常在facebook分享事物，但偶有與男友一同拍拖出遊的合照，「幾sweet」。兩人在一起約3年，不時拍拖「睇騷」、外遊，十分甜蜜。兩人前年一同看周杰倫地表最強演唱會，去年又一同看水舞間及黃子華的棟篤笑《金盤啷口》。另外，他們最日本情有獨鍾，連續兩年於10月前往大阪及沖繩。

女死者有刀傷 房間牆壁被鑿爛

該宗兇殺及自殺案，在今年大年初一揭發。案發現場是馬鞍山馬錦街9號屋苑薈朗一單位，29歲男子吳子勤被發現在房間內吊頸自殺，25歲女友張嘉慧則身中多刀，倒斃床上。警方初步調查後，相信吳子勤襲擊張嘉慧後自殺，案件列謀殺及自殺案，由沙田警區重案組跟進調查。案發現場的大門及房門當時都被反鎖，門後更用鋁金屬片加螺絲封住，鎖匠最後要爆門進入。警方調查顯示，女死者頭部有懷疑撞牆的傷痕、身上有刀傷。而單位的房間牆壁被鑿爛、牆上有很多由紅油髹成的大交叉，牆上有血漬。警員並在單位內檢獲約100張、每張投注額100元的六合彩券，據知該期的派彩金額為5,000多萬港元。