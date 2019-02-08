【朗豪夜市過後】爐具、百袋食材被棄　清潔工捱病　市民自發回收

一連三日的旺角朗豪夜市，於年初四凌晨「收爐」！夜市一如以往人山人海，近百檔小販及市民捧場，場面墟冚。至今凌晨二時許，不少檔販自發清理垃圾，並將一袋袋垃圾推至砵蘭街垃圾站。不過有清潔工指，十多位工友們通宵工作，推着載滿垃圾的巨型垃圾桶，非常吃力，有人更將燒烤爐掉垃圾桶，差點整壞垃圾車機。奈何人手不足，工友們汗流浹背，苦不堪言。 有關注熟食墟市情況的市民，自發回收夜市中可用的剩餘物資，拾回大批食材包括100袋雞翼尖、雞蛋及麵包等，及多個燒烤爐等器具。他們希望墟市文化得到市民支持的同時，亦應鼓勵檔主不要浪費，減低對清潔工及環境的影響，又希望政府應提供更完善的墟市政策。

朗豪夜市最後一夜場面墟冚。（賴南秋攝）

秩序井然 氣氛熾熱

送狗迎豬，雖然年初四（2月8日）已非公眾假期，但旺角朗豪夜市於今日凌晨最後一夜，仍不乏大批市民捧場，場面墟冚，近百檔小販加上饞嘴小市民，男女老幼、魚蛋鮮蠔、熟食飲料，盡顯新一年社會生機盎然。由於曾有組織在網上聲稱會自發到「旺角夜市」協助清潔現場，警方依舊派員在場維持秩序，幸整體上秩序井然，過年氣氛熾熱。

清潔工清理吃力 食物殘渣跌地

臨近清晨時份，不少檔販及市民均陸續離去，除了食環署的清潔工人外，檔販本身亦自發清理垃圾，一箱箱推往鄰近的砵蘭街垃圾站，一年一度的朗豪夜市圓滿落幕。旺角夜市過後，清潔工不辭勞苦地清理街道。至早上九時許，旺角彌敦道及朗豪坊對開一帶，已經大致清理完畢。有清潔工表示，昨日工友們通宵工作，每個人將載滿垃圾的巨型垃圾桶，由街道推返垃圾房，非常吃力。

燒烤爐掉進垃圾桶內

「最辛苦係有椰子殼，椰子好重推得好辛苦，好多人都做到病晒！」由於有垃圾袋過重破裂，令到食物殘渣跌在地面，需花費更多時間收拾。他又指，有人將燒烤爐掉進垃圾桶內，倒出時才發現，「好彩見到，唔係整壞部機！」他續指，平時街道逾六至七桶大垃圾，昨晚卻有十多桶，不過人手卻沒有增加，工友只好「密密做」，大家亦汗流浹背，苦不堪言。

+ 3 + 2

市民自發到場收集食物、物資 將在土瓜灣免費贈與街坊

有關注熟食墟市情況的市民，年初三已發起行動，希望仿效政府「綠色年宵」和民間的分物行動，自發回收夜市中可用的剩餘物資，協助清理街道並了解清潔工人的情況。直至今日，該批市民已收集到大量食物，包括100包雞翼尖、700隻蛋、50個椰皇、麵包3袋及梳打水等。另外，他們亦檢取一批可再用的物資，如16個爐頭或燒烤爐，包括一個煤氣爐、8張枱凳，大量新炭、未開封的即棄餐具等。他們已將物資運走，準備在土瓜灣免費分發予有需要街坊，稍後將再轉運到綠在區區或環保團體。至傍晚部分爐具已獲市民取走。

其中一名發起人偉晴指，她與朋友們於去年開始已於朗豪夜市觀察，留意到當時夜市結束後攤檔會餘下少許剩餘物資；惟至今年他們再到夜市時，發現今年的剩餘物資比預計多出很多，於是他們於現場將部分檔主棄置的爐具及食材等拾走，亦有檔主知道他們於現場回收剩餘物資，主動將部分多餘食材交給他們。偉晴指回收的食材大部分已變壞不能食用，但爐具可以再用，因此開放爐具供市民自取，稍後會聯絡有否廚餘回收公司能回收食材。

倡政府提供完善墟市政策

偉晴稱他們希望墟市文化得到市民支持的同時，亦應鼓勵檔主不要浪費，減低對清潔工及環境的影響。他們又期望墟市能長做長有，政府應提供更完善的墟市政策，如墟市獲市民支持，可考慮發展日常墟市，令檔主有誘因可以保留器具繼續經營。

今早街道情況：