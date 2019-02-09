【何鴻燊留院】四太留通宵　三太、超蓮養和接更　否認賭王入ICU

近年賭王何鴻燊大部份時間都留在養和醫院休養，昨（8日）大年初四晚上約9時，四太梁安琪及四房成員輪流現身探望，並向傳媒表示來拜年。醫院正門有大批傳媒通宵留守。至下午約2時，「三太」陳婉珍及女兒何超蓮到養和醫院探望何鴻燊，否認「賭王」入ICU的傳聞，稱他只是「嚟休養」。三太然後請記者讓開「畀我上去接更」，並交低一疊利是予何超蓮派給在場傳媒。超蓮派利是時向記者表示「新年流流傳啲咁嘅嘢！」。約半小時後，「四太」梁安琪及兒子何猷君離開醫院，兩人未有回應記者提問，並交低一疊利是予一名記者並著她派給在場傳媒。二人離開期間被傳媒包圍時顯得有點不耐煩，上車時一度伸手推向在場記者及攝影器材，場面混亂。

何超蓮約於3時20分離開養和醫院，上車前亦有停步給在場記者拍攝及簡單回應提問，稱何鴻燊現時情況「OK」，並有吃過粥。（梁銘康攝）

超蓮：情況ok 吃過粥

而何超蓮於下午約3時20分離開養和醫院，上車前亦有停步給在場記者拍攝及簡單回應提問，稱何鴻燊現時情況「OK」，並有吃過粥。「三太」兒子何猷啟下午約3時45分到養和醫院，同樣否認父親病重傳聞。有記者問及為何各房家人輪流探望「賭王」，何猷啟稱是因為農曆新年，只是來醫院拜年。

何猷啟指是來拜年。（梁銘康攝）

去年11月醫院過97歲生日

賭王何鴻燊於2009年，在四太梁安琪淺水灣道4號寓所跌倒，撞傷頭部，送院接受腦部手術，在港安及養和醫院養病半年才出院。至2014年，他兩度入院傳出病重消息，至2015年他恢復精神，曾因二房超儀拍攝電影而拍片支持。2015年11月，他在養和醫院過生日，據悉獲安排入住面積2,000呎的秀群套房，有完善的醫療設備及醫生團隊照料，照片中的他開懷大笑。而去年11月，他同樣在養和醫院過97歲生日，與家人的合照中他戴了黑超。