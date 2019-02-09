【1億六合彩】狂熱投注　馬鞍山投注站釀打鬥　大埔將軍澳打蛇餅

六合彩新春金多寶今晚攪珠，一億奬金令全城瘋狂，多區投注站都出現投注狂熱，大排長龍，在馬鞍山投注站，有人因排隊問題初則口角繼而動武「打到瞓地」，要警察到場處理。而在大圍、大埔、將軍澳、灣仔等投注站，排隊市民大打蛇餅，排出商場外的天橋、排出行人路。在灣仔春園街，投注站內迫爆，大約30人係排出站外，有保安維持秩序。

馬鞍山三人混戰打到瞓地

今(9日)午近四時，馬鞍山廣場馬會投注站外，有人疑因排隊糾紛，於公眾場所大打出手，有途人見狀報警。現場消息指，事發時一對疑為內地夫婦的男女，於人龍內排隊投注時與後方一名男子有所碰撞。內地女子指男子插隊「打尖」，二人初則口角，男子繼而動手打人，內地女子聲稱被人非禮，其同行丈夫亦加入「動武」，三人混戰後躺地。警員約5分鐘後到場並控制場面，事件暫列糾紛處理。

史上金額最高新春金多寶

六合彩新春金多寶攪珠將於今晚九時半舉行，是期六合彩備設金多寶7,500萬元，頭獎估計高達一億元，是史上金額最高的新春金多寶攪珠。不少市民為求發「新春橫財」，到投注站購買六合彩。全港多個馬會投注站外拉起長長人龍，其中「十大最幸運投注站」之一的大埔廣場投注站，人龍「打蛇餅」排至對開行人路外；將軍澳尚德廣場投注站人龍亦排出商場範圍，沿行人天橋阻伸至對面馬路外的停車場內。

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