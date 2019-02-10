【西灣河路陷】18吋食水管爆裂釀大水浸　多處封路改道

今日(10日)凌晨4時許，西灣河一條直徑約18吋食水管爆裂，大量食水夾雜泥沙湧出路面。現場交通受阻，影響電車服務，水務署職員已到場關水掣。

現時西灣河街海寧街交界、筲箕灣道海寧街交界、筲箕灣道太康街交界、太安街愛信道交界、及太康街東區走廊交界需封路，所有沿筲箕灣道西行車輛，除巴士外，一律需於聖十字徑左轉，而沿西灣河街西行車輛，一律需於成安街左轉。

有食肆的廚房被黃泥水淹浸，女工忙於清理積水。另有一商戶則表示，該處已經「兩個月浸第二次」，他表示希望政府能注意舊區經常爆水管的情況，今次需清理好舖面才能做生意，「早餐做唔到生意啦！」西灣河街171號一棟舊樓因位處爆水管附近，大廈地面全被浸濕，一名女住客不斷以掃帚掃除地面大量積水，「樓梯都浸到第二級」，她指幸家中物品被未波及，大廈在食水供應方面亦沒有受影響。

西灣河街171號一大廈，位於爆水管位置對出，路面完全裂開。 （賴南秋攝）

西灣河爆水管，大量食水及沙石湧岀。(賴南秋攝)

西灣河爆水管，大量食水及沙石湧岀。(賴南秋攝)

市民須脫鞋涉水而行。(賴南秋攝)

西灣河爆水管，大量食水及沙石湧岀。(賴南秋攝)

所有沿筲箕灣道西行車輛，除巴士外，一律需於聖十字徑左轉。(賴南秋攝)