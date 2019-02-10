無頭野豬屍體現汀九更生灣　屍身嚴重腐爛露白骨

「豬年」伊始，野豬卻當災！繼前日年初四（8年）有一頭野豬與一隻狗一同遭車輛撞斃，今日下午2時許，荃灣青山公路汀九段更生灣泳灘，發現一具約1.5米長無頭野豬屍體，屍身嚴重腐爛，腿現白骨，發出惡臭，途人見狀報警，愛護動物協會人員接獲通知到場跟進，並將帳篷將豬屍掩蓋，豬屍其後由食環署人員檢走。

愛協發言人表示，現場人員曾一度懷疑該具豬屍為家豬，後經專家評估照片後，相信為一具成年野豬屍體，並已死去一周，今日沖上岸被發現，由於豬屍已嚴重腐爛，無法辨識生前是否曾遭虐待，估計由於腐爛導致身首異處。

野豬屍體嚴重腐爛。（梁銘康攝）

本港最大型野生動物 成豬體重可達200公斤

根據漁護署資料，野豬是本港最大型的野生動物，亦是體型最大的陸棲哺乳動物，成豬體重可達200公斤，體長達2米，並長有獠牙，用作打鬥之用，時常在新界的偏遠地方出沒，例如西貢、大欖涌及沙頭角山林，間中會走到鄉村附近覓食。

野豬為本港最大型野生動物。（資料圖片）

野豬滋擾個案創新高 漁護署將嚴打「非法」餵豬

野豬近年逐漸走入民居，野豬滋擾個案急增，前年達738宗創出新高，今年增至740宗，其中市民餵飼野豬是主因，野豬問題引起廣泛討論。漁護署除了會為野豬注射避孕藥或進行絕育，為解決問題，署長梁肇輝今年接受電台訪問指，已掌握30多個餵豬黑點，未來將計劃與食環署合作，安裝攝錄機，並增加野豬管理隊伍人手，加強執法，減少滋擾。