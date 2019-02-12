【發泡膠圍牆】逾千個發泡膠箱圍困貨車　料內地長假期後始清理　

至今午12時許，該個約長約50米、高及闊約4米的發泡膠圍牆，至今仍未清走。（潘安奇攝） 昨日（11日）長沙灣荔枝角道路邊位置，逾千個發泡膠箱堆放路邊位置，有一輛黑色大貨車被「圍困」。至今午12時許，該個約長約50米、高及閣約4米的發泡膠圍牆，至今仍未清走。有工人將少量發泡膠運走，該名貨車工人指，該批發泡膠箱全部都是由內地抵港，之後會有人將箱運回內地，「如果拎去燒同填海，你覺得政府做唔做得到？」 貨車工人：料國內長假期後運走 至於為何會運回內地，工人指主要是可以賣錢，加上香港沒有地方回收，相信過年後待內地長假期後，就會有貨車到場收回。「幾年嚟發泡膠箱都係擺呢度，之後會運發泡膠箱上大陸回收。」他又指上址的發泡膠箱，只是全港發泡膠箱的冰山一角。至中午12時許，有工人將少量發泡膠運走，不久後有貨車到場放低發泡膠箱，令到發泡膠牆有增無減。

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「被困」貨車車主：自年三十停泊 曾與批發市場人員溝通

從事物流業的貨車車主馮先生表示，一向將該輛貨車停泊同一位置，今次在年三十晚上約7時停泊該處，其間不時前往查看， 知道有發泡膠箱倒塌在車頭位置，曾經與長沙灣蔬菜批發市場的物流人員曾作溝通，不擔心發生問題。

馮先生指，平日發泡膠箱較少，貨車前方可再停一車，估計是過年停工，令發泡膠箱愈積愈多，相熟物流人員曾提出駛走貨車。他又指，雖然貨車被發泡膠箱圍着車頭，但仍可駛離，加上內地開工後，便會將發泡膠箱運走，因此貨車暫時「被困」亦不成問題。