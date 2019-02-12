大埔愛心茶室派飯派利市　網友勁讚　紋身負責人：福由心做！

鐵漢柔情，大埔一間愛心茶室近年來每周兩次向長者派飯，紋身鐵漢負責人Ben趁着新春，除了派發逾80個飯盒，更增添一封利市，與受惠者分享新年喜悅。善舉被網民放上網讚揚，Ben未有居功至偉，表明利市由善長贊助，他亦無打算藉此宣傳，只想默默做善事：「福由心做！」

鼎天茶室每周派飯兩次。（陳浩然攝）

善心茶室名為鼎天茶室，位於大埔安慈路3號地下，今日下午5時，向逾80名65歲或以上長者派發粟米肉粒飯、支裝水、水果及一封利市﹐餐廳外一度排起長長人龍。盛況被網民拍照放上Facebook，並讚揚：「呢個時世百物騰貴，租就唔洗講。仲有人可以派飯再加封利市，好嘢！」但負責人Ben未有居功至偉，表明有善長贊助100封利市派發予長者。

為派飯更有系統，更設有飯券。（陳浩然攝）

Ben稱，鼎天茶室原交由他人打理，自去年9月重新接手，由於受到同行友人派飯行動影響，決定接手同時主動開始派飯，現時每周逢二、五下午5時派飯，聲稱名額50份，實際上準備約100份，現時每次派出80至90份，只要持長者卡登記即可領取。「之前開頭亂晒籠！」Ben指，剛開始派飯，長者之間會有爭執，但未有澆熄其行善之心，後來更派飯券，方便他們下次領取，又分兩隊，「有券冇券都有份」，安排完善。派飯行動陸續獲食客、友人贊助，今日更有善長贊助100封利市。

派飯派利市之舉被放上網讚揚，Ben未打算藉此宣傳，或獲更多贊助，他相信「福由心做」，並非為牟利而做善事。