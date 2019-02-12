預備情人節放煙花？　23歲情侶藏5.8公斤煙花被捕

警方收到線報，指懷疑有人利用單位儲存煙花爆竹，東九龍總區反三合會行動組於今日（12日）下午採取突擊搜查牛頭角一私人屋苑，在一單位內檢獲5公斤煙花爆竹，並於屋內拘捕一對23歲情侶，二人將被扣留調查。

東九龍總區反黑組高級督察盧文輝稱，刑事部人員經深入調查後，懷疑有人利用單位儲存煙花爆竹，警方鎖定位於啟德沐寧街一私人住宅單位。警方搜查後，於屋內檢獲5公斤煙花爆竹，並拘捕一對23歲情侶。被捕男子報稱裝修工人，女友則為家庭主婦，兩人租住上址單位。警方指，檢獲煙花包括「椰子頭」煙花爆竹，其中最大型的一款煙花最多可發放36枚煙花。經初步了解，檢獲的煙花是被捕人士自己使用，未有證據顯示煙花作販賣用途。警方將以煙花來源及案件是否涉及三合會活動作調查方向。

此外，警方在本月8日及11日亦收到市民舉報，指有人在秀茂坪及西貢非法燃放煙花爆竹，警方經調查後採取行動，以涉嫌「非法藏有煙花爆竹」分別拘捕一名35歲姓方男子及一名39歲姓劉女子，並在他們的住所及車輛，檢獲共10公斤煙花爆竹。涉案女子已獲准保釋候查，而男子正被扣留調查。警方表示，初步相信三宗案件沒有關連。

警方稱，香港地少人多，在公眾地方燃放煙花會構成一定危險。根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可罰款25,000元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁三個月。警方呼籲市民切勿以身試法。