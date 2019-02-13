【港鐵故障】拆欄杆掟架空電纜　兩單車少年涉刑毀　警：一時貪玩

周日（10日）凌晨，有狂徒掟欄毀壞太和站架空電纜、導致東鐵當日故障服務受阻逾一小時，鑑於案件嚴重性，故由大埔警區重案組跟進調查。重案組人員於昨日（12日）夜晚，在上水區拘捕一名14歲本地少年、及一名18歲英籍少年，涉嫌「刑事毀壞」，兩名被捕人士現正被扣留調查。

大埔警區重案組昨晚採取拘捕行動。（余睿菁攝）

14歲學生及18歲英籍少年被捕 「一時貪玩」犯案

被捕的14歲本地少年為學生，18歲英籍少年則有兼職工作，與維修單車相關。事發當晚兩人踩單車到案發地點，因「一時貪玩」犯案，至昨晚分別於粉嶺祥華邨，及沙頭角公路龍躍頭一帶住所被捕，警方相信無其他在逃人士。

大埔警區重案組第三隊主管梁卓熙表示，警方於周日（10日）上午7時接獲港鐵通知，一條在大埔連接泰亨村及坳仔村、橫跨港鐵東鐵綫的一條行人天橋附近，發現一條約17.8米長的金屬扶手，被人橫放在鐵路電欖上，導致供電系統出現問題，以及列車服務受到影響，而這條金屬扶手原安裝在行人天橋上。

警方追查3日 翻查閉路電視鎖定目標

警方查看大量上水、粉嶺及大埔區的閉路電視，經連日追查鎖定目標人物，在昨日晚上約8時20分採取拘捕行動，兩名被捕人士為朋友關係，動機相信是一時貪玩，現正被扣留調查。

大埔警區重案組第三隊主管梁卓熙稱，兩名被捕人士分別14及18歲。（余睿菁攝）

兩少年或為區內單車友

有區內單車友表示，兩名被捕人士亦為單車友，一群人不時一同踩單車，平日多在吐露港一帶出沒，14歲少年就讀職業訓練局Teen 才再現計劃。由於一名單車友被閉露電視攝得，而需到警署落口供助查。警方扣查的單車為fixed gear，俗稱「死飛」，兩輛單車約值6000及2000元。

事發於周日凌晨4時許，港鐵發現供電系統異常，人員搜索下在上址天橋位置發現一條長約17米的天橋欄杆跌入架空電纜，橫跨南北行路軌四條電纜；而橋上欄杆共13個接口全遭拆走，疑有多人拆欄後掟下犯案，警方將案件列作「刑事毀壞」處理。當日事發後，港鐵人員派員移除欄杆，至翌日凌晨時份繼續搶修受損電纜。約八名維修人員乘搭工程列車，前往涉事連接坳仔村與泰亨灰沙圍行人天橋下的路軌，手持電筒在列車升降台上維修電纜；而行人天橋仍未裝回扶手欄，兩名軍裝警員在天橋上看守，居民可自由出入。