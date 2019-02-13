【apm墮樓】73歲患病男墮斃途人急走避　商場擬加高圍欄防悲劇

apm發生墮樓事件。今日（13日）下午1時半，觀塘apm商場內，一名73歲姓錢男子從高處墮下，倒臥至大堂一桃花樹旁，浴血商場。事發後多名市民報警，男事主昏迷不醒，救護員趕赴現場，為男事主進行心外壓搶救，他陷入昏迷由救護車送院搶救後證實不治。目擊者指當時聽到「嘭」一聲巨響，事主倒地頭部淌血。 apm服務處發言人表示對事件深感惋惜及痛心，又指商場圍欄優化工程已完成前期籌備工作，並稍後展開工程。據了解，工程因應過去商場曾發生有人墮下事件，及考慮商場整體設計，工程會將商場內圍欄加高。

警員在場調查。（陳蕾蕾攝）

（林若勤攝）

目擊者：好恐怖，新年流流睇呢啲野

目擊者候先生表示，事發時他在商場最頂層，其間聽到「嘭」一聲，遂見到一名男子已倒臥大堂位置，男事主頭部出血。大堂的市民爭相走避，其後保安員立即拉板圍封肇事現場。這是至今最少第三宗apm墮樓事件。另一目擊者吳先生表示，他當時在商場幫朋友為情人節買花，正要付錢之際，突然聲到「嘭」一聲，後來知道有人跳樓，相信是一名中年男子，「好恐怖頭先、新年流流睇呢啲野」。據了解，墮樓男子有長期病患，現場沒有留下遺書，估計該男子因病厭世。

在商場五樓，一間電話舖的店員指，其同事目睹該名中年男子「頭伸出去」，及後便墮樓，當時附近的遊客見狀則尖叫，爭相走避。在商場地下，有店員指，事發時剛有活動舉辦，不少人在附近聚集，突然聽到「嘭」一聲，有人高叫「有人跳樓啊」，途人開始四散，他見到一名男子倒地，「之後保安好快就圍咗板」。另一名店員魏先生指，去年也有人在這商場墮樓，「成日跳，免咗役」。

警方指，今日下午1時半，接獲多名途人報案，指發現73歲男事主從高處墮下，並倒卧apm商場地下。救護人員接報到場，事主昏迷被送往聯合醫院治理，其後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信死者從上址一樓層墮下，事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

apm將進行圍欄優化工程 據悉會加高圍欄

apm服務處發言人表示，對今日商場內發生不幸事件深感惋惜及痛心，並向死者家人致以深切慰問。事件已由警方處理，服務處會向調查人員提供一切所需協助。發言人又指商場一直定期檢討各項商場設施，並持續進行翻新設施工程。現時商場圍欄的高度全部符合屋宇署有關規定，而商場圍欄優化工程已完成前期籌備工作，並稍後展開工程。據了解，工程因應過去商場曾發生有人墮下事件，及考慮商場整體設計，工程會將商場內圍欄加高。

時代廣場防自殺悲劇 加高高層圍欄

位於銅鑼灣的時代廣場，過去亦曾發生過多宗墮樓事件，2000年起更四年內發生三宗同類事件，時代廣場於2004年為防止自殺悲劇重演，斥資50萬元將6樓至8樓的欄杆由1.1米加高至1.8米，並加強保安巡邏，其後有關事件數字減少。最近一宗墮樓事件為於2017年，一名15歲外籍男生於時代廣場6樓跨過圍欄躍下，傷重不治。

過去apm商場墮樓事件

2018年5月，一名41歲女子從商場高處墮下，倒臥在商場大堂中，當場死亡。事發時，曾有一名親友拉着女事主，但事主大叫「你唔好拉住我！你唔好阻住我！」不久後女事主由高處墮下。2012年10月，一名74歲婦人由商場5樓跨過圍欄，一躍而下，直墮地下大堂位置，但送院搶救後不治。

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