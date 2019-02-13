【旺角城巴輾斷腳】意外逾年照企欄外　巴士近擦肩　途人：唔驚！

前年（2017）旺角彌敦道發生恐怖意外，18歳內地女遊客站在馬路鐵欄外等朋友，其間被一輛駛得太貼行人路的城巴輾過右腳，需要截肢，城巴司機承認一項危險駕駛引致他們身體嚴重受傷罪，今日（13日）被判囚11個月，停牌兩年。事隔一年多，記者重返彌敦道與亞皆老街十字路口，發現不少途人未並汲取教訓，仍在欄杆外等候紅綠燈，險象橫生。由於該處多人候燈，有站在欄外的途人直指：「入面咁多人點企！」

彌敦道與亞皆老街十字路口，不少途人在欄杆外等候紅綠燈。（林振華攝）

今日晚上6至7時，記者重返案發地點，彌敦道與亞皆老街十字路口，發現繁忙時間每次等候行人過路燈的途人約20至30人，並均有人等出鐵欄外等候，而大部分站在欄杆外的人，都會低頭看電話，有些人更會戴著耳筒聽歌，又或者與友人談天，完全沒有留意交通情況，車輛（尤其巴士、旅遊巴）在他們身邊經過，記者都替他們擔心安全。

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黃先生站在鐵欄外說：「入面咁多人點企！」（林振華攝）

其中一名站在鐵欄外的黃先生，一邊等候過馬路，一邊低頭按電話。他表示沒有留意新聞，不知道該處曾發生交通意外，惟得悉後仍稱：「一啲都唔驚，平時喺大陸都係咁。」問他為何不站在行人路等候，他晦氣說：「入面咁多人點企！」

戴著耳筒的陳先生則有留意該則新聞，但他依然站岀欄杆外，他笑稱：「唔驚，有事命運嚟嘛。」

陳先生不擔心發生意外：「唔驚，有事命運嚟嘛！」（林振華攝）

同行的林先生及朱先生指﹐平日都會遵守過馬路規則，惟有時候仍會貪方便，林生稱，「諗住過完呢邊（亞皆老街），企呢個位一轉燈就可以過埋另一邊（彌敦道）。」他續指，行人路的交通黑點指示牌不需要這麼大，四碌柱減少行人路空間，「指示牌有好多款，可以棟一個就得。」人多擠迫，他寧願站岀欄杆外等候過馬路。朱先生則提議，若欄杆減少一格，行人可以順著行入行人路，減低行人選擇走岀馬路的意欲。

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事發2017年11月1日下午4時多，一名司機駕駛城巴駛至彌敦道與亞皆老街交界，在紅燈前停車，女事主等候橫過彌敦道，因行人眾多，站於轉角處行人路欄杆之外。交通燈轉綠時，被告駛入亞皆老街，事主放開行李箱欲後退，但受後方欄杆所擋，最終被城巴撞倒，右腳被輾。