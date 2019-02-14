【麻繩勒頸】筲箕灣女子遭陌生人勒頸　女事主：抖唔到氣就嚟死！

女事主受傷，現場遺下血跡。(賴南秋攝)

筲箕灣發生懷疑無特定對象襲擊事件。昨日(2月13日)晚上10時許，一名年約20餘歲女子，放工後返回耀興道38號東熹苑寓所，期間途經東熹苑平台時，突遭一人從後勒頸，女事主掙扎，趁對方鬆手時，女事主乘機將該名施襲者扳倒。兩人倒在地上翻滾，此時有其他途人行經，見狀上前協助制服疑人及報警。警員到場將該名施襲男子拘捕，而女子則頸部受傷及流血，由救護車清醒送往東區醫院治理。

女事主姓溫，經治療後已無大礙，於今日凌晨約2時離開東區醫院。她向《香港01》記者表示，自己在醫院工作，事發時剛好收工返家。她憶述，施襲者為男性，年約20餘歲，案發時戴手套、戴口罩。事發時她在寓所樓下平台，突然遭人從後勒頸，對方不發一言；而她欲叫救命，卻因頸部被勒住講不出聲，只能發出「咦咦嗚嗚」的輕微聲音，而當時亦四下無人。

她大驚之下手腳亂舞掙扎，竟僥倖打中對方面部，挖到其眼睛，趁對方稍一鬆手時，溫女再掙扎令兩人一齊「失足」跌低，溫再「反客為主」撳住對方，同時大叫求救。此時終有途人行經，聞聲立即上前協助制服疑人，再報警求助，隨後越來越多人加入協助「撳住」疑人。溫女此時才得知，原來勒住她的是一條麻繩。

她回想當時，感到「抖唔到氣，就嚟死！」溫續指，對方帶備了勞工手套、口罩及麻繩，「肯定有預備」，但坦言不明其襲擊動機：「我唔識佢」。

警方在場調查後，將案件列作「傷人」跟進，交由刑事偵緝探員接手調查。探員在附近梯間尋獲一個背囊，相信屬於被捕男子。據悉，警方正調查有人作案時的精神狀況。