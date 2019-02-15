【「無牌」站長】城巴站長筲箕灣總站撞甩泵把　揭無有效牌照被捕

巴士被撞甩泵把。

城巴一名巴士站長，懷疑於筲箕灣巴士總站駕駛一輛城巴時失控撞毀車尾及撞毀約兩米欄杆，涉嫌沒有持有效駕駛巴士執照被捕。

下午4時許，警方接報於筲箕灣愛秩序街巴士總站，一輛城巴於巴士站車道懷疑失控撞欄，巴士車尾泵把甩脫，警方到場調查後，拘捕一名姓崔（54歲）男子，他涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，東區警區刑事調查隊已接手跟進。據業內人士透露，有站長過去曾試過駕巴士撞向燈柱，當時公司承擔十多萬損失。

城巴：公司了解後報警 站長未申報持有巴士牌

城巴發言人指，今午約4時半，城巴一名站長於筲箕灣巴士總站將一輛城巴泊入車道停泊處（俗稱車坑）時，車尾撞到圍欄，站長通知公司車務控制中心，公司職員了解後報警處理，警方到場調查後，站長因未能出示有效駕駛巴士牌照被捕。發言人指該名站長於1995年入職，根據他個人紀錄，未有申報持有駕駛巴士牌照，但持有駕駛執照。

城巴職員及警方於現場調查。

工會：部分站長有巴士牌 會協助泊車

城巴職工會理事長許漢傑表示，城巴站長工作負責於站內調配車輛及班次，一般不需要駕駛巴士，亦不需要有巴士駕駛執照，但部分有巴士牌的站長，有時會協助將巴士泊好，例如有巴士需要由坑尾排到坑頭，但又沒有車長在場，有牌的站長就會協助。但沒有巴士駕駛執照的站長駕駛巴士，許漢傑指從未聽聞過。

許漢傑指涉事站長任職超過十年，一直都是擔任站長，未聽聞過他會駕駛巴士。有關考慮巴士牌的入職培訓，許漢傑指現時城巴會為入職的車長及督察（負責交通意外、投訴及調查等工作）提供培訓，協助考取專利公共巴士﹝車輛類別17 ﹞牌照，站長則沒有此安排，但如站長入職一段時間，公司又認為有需要時亦會為其提供培訓考取巴士牌。