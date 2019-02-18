【公屋伴侶犬】面臨迫遷　華富邨老夫婦盼11歲哥基成伴侶犬陪終老

華富邨一對七旬老夫婦與家中「毛孩」相處逾十年，已視之為家庭一份子，在這個農曆新年卻要在「居所」及「家人」之間作出決擇：房屋署通知，若兩人不把該頭哥基犬送走，便要遷出公屋。在熱心市民及立法會議員協助下，房署暫緩行動，而老夫婦正替愛狗向房署申請「伴侶犬」資格，盼望有終一天可名正言順地人狗團圓，陪年事已高的愛犬終老。

76歲劉伯（中）與哥基犬Money共處11年，因違反房署規定被兩度扣分。立法會議員鄺俊宇（左）及市民阮先生（右）提供協助。（潘安奇攝） 76歲的劉伯伯與太太在華富（二）邨居住，多年前其兒子因女友的緣故，把一頭雌性哥基犬帶回家，哥基犬當時僅三個月大，取名Money，兒子後來因結婚搬走，老夫婦願繼續意照顧Money，牠現時已差不多12歲。 退休共處11年 因養狗兩度被扣分 劉伯形容Money性格乖巧，善解人意，每晚他在床上睡覺，Money隨他睡在床底，劉伯閒時會帶Money外出散步，消磨了不少退休的時光。縱使房署規定公屋不能養狗，他也從未想過把牠棄往街頭，然而，兩、三年前開始有鄰居向房署投訴，指狗隻吠叫有噪音，而且影響衛生，他因此被扣分兩次，每次5分。 今年農曆新年前他收到房署通知，如不把狗隻送走，他便會再被扣分，並因被扣滿16分而須搬離公屋。劉伯坦言：「我哋都好唔捨得，我哋終身伴侶……想養佢直至終老。」

我哋都好唔捨得，我哋終身伴侶……想養佢直至終老。 76歲劉伯伯

協助劉伯的阮先生認為Money性格乖巧。（潘安奇攝） 曾找狗主收留愛犬 因不捨作罷 劉伯得悉被扣分，一度怕失去居所，到公園尋找哥基犬狗主收留Money，但因不捨而作罷。他亦曾考慮將Money送往一些動物團體，但獲告知要先付費替愛犬絕育、打針，或放下愛犬後不能再見面，他即打退堂鼓。今年農曆新年前他帶Money散步時，再向其他狗主提起事件並求助，輾轉之間，與他素不相識的義工阮先生得悉事件並上載至FaceBook，引起網友熱烈回應。 房署暫緩上門 Money暫居別處 鄺俊宇議員辦事處於年初二向房屋署發信，初四當日，該署職員原定上門視察劉伯有否養狗，但辦事處收到口頭通知，行動會暫緩。劉伯現時將Money暫託別處，並向房署申請「伴侶犬」資格，盼有終一天可以名正言順地一同生活。他指，哥基犬一般能存活十五、六年，陪伴Money終老是他的心願：「佢最多十五、六歲到，今年已經十一歲幾，就快十二歲……」

劉伯飼養Money多年，近兩、三年突然收到鄰居投訴。（潘安奇攝） 議員：申請「伴侶犬」資訊透明度不足 協助劉伯的義工阮先生認為，Money平日乖巧，除了有電話響及有陌生人站在門口的時候，平日不會亂吠，亦沒有襲擊人的傾向，伯伯以往居住多年亦無人投訴，直到近年情況才突然有轉變。他希望劉伯能獲得豁免。 立法會議員鄺俊宇表示，在現時規例下公屋不可養狗，但他認為「唔同故仔有唔同嘅情況」，劉伯與太太與Money已建立逾十年感情，「法律不外乎人情……大家知道狗仔嘅生命有幾長呢？Money都十一歲喇，點解唔可以畀個機會Money，畀個機會伯伯、婆婆，等佢可以開開心心度過啲時間呢？」 鄺俊宇亦指出，房署對公屋住戶申請「伴侶犬」的資訊透明度不足，亦不特別鼓勵可能合乎資格的住戶作出申請，不少住戶（包括劉伯在內）未能得悉詳情，劉伯亦因而兩度被扣分，且差一點失去居所。鄺表示理解酌情權在房署手上，但促請房署可從更人性化的角度處理飼養伴侶犬的申請，「試咗，唔得，冇辦法，但起碼試咗先吖嘛。」

房署資料：強烈特殊需要以狗為伴作精神支柱

根據房署資料，公屋扣分制在2003年推出，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。未經業主書面同意在出租單位內飼養動物會被扣5分，包括養狗，但飼養服務犬則不會被扣分，包括「視障租戶所養的引路犬，以及有強烈特殊需要以狗為伴作精神支柱的租戶所養的伴侶犬」。