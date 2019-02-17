【洗衣店執錢】花店老闆娘洗衫忘記取走現金　外籍女子執走7萬

紅磡寶其利街一間自助洗衣店，上星期四(7日)發生盜竊案，在附近獲嘉道經營花店的姓莫老闆娘，於農曆年前做年宵花市攤檔，因太過忙碌，未有將9萬元的營業額存入銀行，而隨手放入一件衣服內，更將衣服拿往附近的自助洗衣店洗衫，最終被一名疑似巴基斯坦的女子將大部份的錢偷去。警方將案件列作「盜竊」，暫時未有人被捕。

莫女士花店工作繁忙，到洗衣店洗衣服後，未有在場等候，便回到花店工作。(陳蕾蕾攝)

洗衣店的閉路電視拍到一名可疑女子，在洗衣機內取出大量現金。 莫女士憶述，農曆新年時，她在紅磡街市擺短期花市攤檔所收的營業款項，未有即時將現金存入銀行，只隨手放在一件衣服內。2月6日，因有親友來港渡歲，她將住所讓給親友居住，自己則暫住於花店，並將一大袋衣服搬到花店，至2月7日早上，莫女士將衣服帶到附近的自助洗衣店洗衫，因花店工作繁忙，她未有在場等候，至下午2時才返回自助洗衣店進行乾衣程序。當時，她已發現衣服被取出，但未有為意，將衣服放入乾衣機時，亦跌出一張500元紙幣，但莫女士仍以為是賣花時將錢放入衣袋忘記拿走，直至乾衣完成後，才發現乾衣機內有大批現金在乾衣機內，「見到有500、100等銀紙在機內，門一打開，錢就飛出來！」

莫女士這時才驚覺自己將9萬元現金留在衣物內，惟點算後最終只剩約1.2萬元。當時她非常緊張，街坊見狀，於是幫忙報警。莫女士坦言已好幾晚不成眠，又指，「別人都在過年，我還在賣花，由朝早6點做到凌晨兩三點」，「冇咗錢好心痛」，但她認為事件發生自己也有責任，不能怪別人，希望有人可以物歸原主。

莫女士花店的閉路電視亦拍到可疑女士經過。(閉路電視截圖) 事後洗衣店負責人梁先生翻查閉路電視片段，片中見到一名女子打開洗衣機，將莫女士的衣服拿出時，將一堆現金放入自己袋內，離開洗衣店，莫女士花店的閉路電視亦見到她沿獲嘉道往曲街方向離開。梁先生指當日收到莫女士電話求助，於是回洗衣店查看閉路電視揭發事件，梁指洗衣店開業3年，未發生過盜竊事件，亦貼有告示有提醒客人洗完要盡快取走衣服。閉路電視已亦交警方作調查，而梁本身並不認識被指盜竊的外籍女子。

警方稱，紅磡分區警署於2月7日接獲50歲姓莫女子報案，指她於紅磡寶其利街一洗衣店洗衣並離開，其後返回時發現衣物內約7萬元現金不見了。案件列作「盜竊」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。