UA財務CEO持有山頂豪宅遭爆格　竊匪盜$420萬名錶現金

由UA財務行政總裁持有的山頂白加道豪宅單位疑遭爆格。今日（17日）晚上9時05分，警方接獲山頂白加道某豪宅一名78歲男子報案，指遭人撬窗潛入單位爆竊，盜去九隻共值350萬元的手錶、約值70萬元的現金和外幣。中區警區刑事調查隊已接手跟進，暫時無人被捕。

根據土地登記冊資料，涉事單位由億匯有限公司持有，業主為亞洲聯合財務（UA）行政總裁長原彰弘，他今年78歲，素有「香港私貸之父」之稱，而隔鄰單位由華置前主席「細劉」劉鳴煒持有，轉贈自其父「大劉」劉鑾雄。

（黃廸雯攝）

（黃廸雯攝）

白加道過往曾發生多宗爆竊案，上周日（10日）白加道23號Cragside Mansion一低層單位、潘迪生女兒潘楚穎的住所遭爆竊，適逢潘楚穎離港，損失有待點算；2016年5月，22號大宅遭賊人潛入撬開夾萬，盜去62萬元錶飾及現場；2013年1月，白加道51號一單位，竊匪從山坡爬到露台，撬窗潛入單位，偷去3萬元現金及5部相機。

在發生今次山頂爆竊案前不足一日，警方在山頂及南區一帶，進行過大規模的反爆竊巡邏及搜捕行動。

警方表示，鑑於近日山頂及香港仔一帶發生爆竊案，港島總區衝鋒隊、機動部隊、港島衝鋒隊野外巡邏隊、中區警區、香港仔分區、赤柱分區、山頂分區及水警南分區人員，由昨日（2月16日）約下午3時、至今日（2月17日）凌晨約4時進行反爆竊行動。警員在政府飛行服務隊支援下在山頂、香港仔及赤柱一帶加強巡邏及搜捕行動。

警方指，有關行動仍在進行中，並會一直密切留意最新的罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括於區內罪惡黑點加強巡邏，以撲滅罪行。警方同時呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。如於住所附近發現任何形跡可疑人士請馬上報案。市民亦應該注意家居防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。