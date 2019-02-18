【赴台偷貓】港女偷兩波斯貓　扮孕婦出境　台負責人：來港報警

一名35歲姓李香港女子於年初一（5日）下午3時許，被指遊台期間闖入新北市三峽區一家貓舍盜取兩隻名種波斯貓，並據報將兩隻貓藏在懷中假裝孕婦，成功將未經檢疫的兩隻波斯貓偷運返港。現時台灣警方、台灣航空警察局及移民署正聯合調查事件，而台灣貓舍女負責人將於明日來港報警處理。

疑貓藏在懷中佯裝孕婦

據台灣傳媒報道，李女向台灣新北市三峽「愛的貓舍」支付約3.6萬港元訂購三隻名種波斯貓，惟貓舍負責人Jin Chou表示，李女曾向她買過一隻貓，但發現對方並非細心照顧貓隻，之前她購買的一隻貓貓亦照料不好，加上李女家中已有五隻貓，Jin Chou認為對方不適合再買貓，於是提出退款及拒絕出售的要求。之後李女於2月5日大年初一乘飛機到台灣，用美工刀劃破貓舍紗窗，闖入貓舍偷走兩隻共約9萬港元的白毛波斯貓。李女得手後直奔機場。Jin Chou翻查社區的監視器，發現貓咪疑被李女偷後立即報警。其後警方調查時發現，李女將兩隻貓藏在懷中，佯裝孕婦通過機場安檢，成功把貓咪走私回港。

台負責人明到港報警

Jin Chou質問李女，對方一度否認偷貓，稱2月5日「我真係喺屋企吖，我唔係同你講笑，你咁樣影張相就話係我，我都好無奈喎。」直至Jin Chou在Facebook貼出李的行竊畫面，打算來港追究，李女才承認偷貓，並不斷向Jin Chou道歉，稱「是我太魯莽，我誠心向你道歉」、「欠你一千萬…句對不起，都補償不回妳」，又說「我沒有想到…那個後果會是…那麼嚴重」，希望對方可以高抬貴手。李女其後將貓咪送回給Jin Chou的香港友人託養。Jin Chou又指，從友人得悉她最近曾自殺獲救。女負責人向香港01記者確認，她友人已拿回兩貓，但當時貓貓精神狀態欠佳，現時貓貓須通過香港檢疫，最快也要等7個月後才能再運回台灣。Jin Chou將於明天（19日）到港，週三（20日）到警局報警追究責任。

入境處回覆指，有關事件並非入境處管轄範圍。根據台灣當地檢疫條例，貓隻帶上飛機需要經過一個月的檢疫程序。台灣警方指，若違法偷渡寵物，屬違反台灣《動物傳染病防治條例》第36條，最高可被罰款10萬元新台幣。台灣航空警察局亦表示正翻查客運大樓閉路電視記錄，以配合警方調查李女子如何走私貓隻出境，並向移民署通報案情。目前案件已移送新北地檢署指揮調查。

香港海關：有邊境監控防止受管制物品非法進出本港

香港海關回覆查詢時表示，不評論個別個案，而根據香港海關的條例，凡進口動物、禽鳥及爬蟲類動物，須受香港法例第139章《公眾衛生（動物及禽鳥）條例》及香港法例第421章《狂犬病條例》管制。除非事先獲漁農自然護理署發給許可證，否則不得把此等動物及爬蟲類動物帶入香港。如沒有有效牌照、許可證、衛生證明書或書面准許而把上述物品帶進香港特區，可遭檢控，而有關物品亦會被檢取及充公。海關人員會應用風險管理，在海陸空邊境對旅客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗及監控，以防止禁運或受管制物品，包括沒有進口許可證的貓隻非法進出本港。

李女疑因不快雙料自殺

根據資料，本月13日有報道指，青衣偉景花園一名35歲姓李女子服藥自殺，並以膠袋笠頭，一度神志不清，幸其37歲丈夫及時發現救回一命。警方於現場檢獲遺書，事主稱不開心所以輕生，據了解，自殺女子懷疑與偷貓人為同一人。