【童黨圍毆】天水圍16歲仔遭十多人狂踢　事主：只是細路仔交

少年遭天水圍童黨圍毆倒地！一名網民昨日凌晨在Facebook上載一條5秒短片，直斥有人是「二五仔」，片中一名男子倒地，遭一群青年不斷施以腳踢，猶如出氣袋，其間一名少女尖叫「停手呀！」事件引起網民關注，並向警方舉報，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，由元朗反黑組跟進。香港01記者找到遇襲事主，他接受訪問時表示，片段拍於一個月前，當時遭十多人毆打，因他不想再「出嚟玩」，片段最近遭人放上網「唱衰」。

上載片段的網友昨（19日）凌晨2時許發帖，怒斥：「呢條友係個二五仔俾人打，抵佢死！」片中一名男子倒卧天瑞商場一涼亭正中央，周邊圍着一群青年，當中最少四人發狠地不斷踢向其身軀，少女聲嘶力竭、尖聲驚叫：「停手呀！停手呀！」又一度上前疑似阻止青年繼續施襲。

被毆事主：只是「細路仔交」無受傷

記者聯絡得被圍毆倒地的男子，原來他是一名年僅16歲的少年阿楊。阿楊表示，事件大約發生在一個月前，因為「細佬」的感情問題，令他被十多名青年圍毆，但他稱，只是「細路仔交」，並無受傷，亦無報警，並不涉及金錢問題。事隔約兩個月後片段被放上網，源於他近來覺得「玩到悶」，但因「之前跟嗰個，因我唔出嚟玩，然後Po（上載）我上網，唱衰我！」。

阿楊指自己中三輟學，目前希望再讀書，惟並未有下一步計劃，現已減少與舊友見面，只希望事件不會變嚴重。

警員到事發地點巡邏。（黃景洪攝）

網民舉報 警暫列襲擊致造成實際身體傷害

片段上載後，有不值童黨所為的熱心市民向舉警方舉報。警方發言人表示，今日（20日）接報指，發現網上流傳懷疑發生於天水圍天瑞邨的襲擊片段，經調查後，相信兩名分別16歲姓李及15歲姓羅的男童，於1月11日晚上約10時，在天瑞商場一平台被約四名男子以手腳襲擊受傷，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，交由元朗警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

記者今晚約10時到天瑞商場平台，遇見警員因事件加派巡邏。天瑞邨發生童黨圍毆事件，有居民表示，同類事件不時發生。

居民曾小姐表示，區內童黨問題嚴重，經常在各公園附近流連，有時一群人飲酒、吸煙，「成日都打交」，晚上10時後不時打鬥，但由於有警察巡邏，所以她不擔心個人安全。

居民曾先生則稱，自己每晚8時會到天水圍公園或天瑞邨散步，11時前已返家，其間不覺得有童黨，但有一兩次看到「細路玩得癲」，有次曾在家中聽有少年嘈吵，並「扎衡馬」，但住在天水圍十多年，不感治安特別好或壞，覺得區區均會發生。