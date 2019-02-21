沙田野豬疑遭車撞重創　吐血身亡

野豬口部吐血身亡。(陳永武攝)

昨日(20日)深夜11時許，有駕駛人士途經沙田火炭穗禾路落斜，當途至近穗禾苑時，發現路邊有一頭野豬倒臥地上，奄奄一息，於是報警。警員到場發現野豬腳部受傷，口部吐血；愛護動物協會人員隨後亦趕到現場，惟經現場急救後，野豬疑因嚴重受創，最終心跳呼吸停頓，在現場宣告不治。愛協人員用黑膠袋將野豬遺體遮蓋，初步調查後得悉該頭野豬為雌性、長約4呎，已成年，不排除傷勢由車輛撞及而成，惟涉事車輛撞豬後逃去。警方將案件暫列「動物屍體發現」跟進。

根據香港《道路交通條例》，規定汽車撞倒馬、牛、驢、騾、綿羊、豬及山羊7種動物，司機必須停車報警，否則乃屬違法，一經定罪可被判以罰款一萬元及監禁12個月，惟野豬不包括在內。不過，由於法例已多年沒有修改，早前有動保人士建議政府修例，將其他動物亦列入法例中。

野豬近年經常成為交通意外的受害者，單是去年發生至少三宗。最近一次為去年12月17日清晨6時許，一輛電單車駛沿大埔公路琵琶山段往九龍方向行駛，途至金山郊野公園對開時，突有兩隻分別約一米長的小野豬衝出過路，鐵騎士收掣不及撞及兩野豬，牠們重創奄奄一息；鐵騎士亦人仰車翻倒地。漁護署人員接報趕抵證實兩隻小野豬已明顯死亡，事後將屍體檢走；肇事鐵騎士則腳部受傷，由救護員即場治理後拒絕送院。

去年9月，一輛七人車於獅子山隧道、往大埔方向快線行駛時，疑撞斃公路上一對野豬母子，野豬肚破腸流倒臥地上，七人車逃去。尾隨的私家車急煞，後方的士收掣不及，與私家車相撞。去年1月，荃錦公路落斜往荃灣方向近川龍，有司機報案指有5隻野豬倒臥路上，懷疑被車輛撞倒，但肇事車輛未有停下。最終四豬當場死亡；一豬獲送醫後終傷重不治。