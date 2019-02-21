【拮針狂徒】天水圍街坊繞道行不敢入公園　區議員促加裝CCTV

「拮針狂徒」令天水圍居民膽顫心驚，有街坊決定繞道而行，不進入發生刺針事件的天水圍公園範圍。涉事公園屬康文署管轄，康文署於五年前因私隱問題否決裝設閉路電視的建議。有議員認為康文署應重新考慮安裝閉路電視；亦期望警方盡快緝兇，讓居民安心生活。

「𠵱家人心惶惶，好多街坊都話以後唔敢去天水圍公園。」元朗區議員李月民指，刺針事件令街坊十分擔心，期望警方盡快緝犯，令居民安心。

元宵節燈匯刺針 天水圍公園人流多

天水圍公園由上周六（15日）起舉辦燈匯，每晚吸引數千人前來觀賞，而發生刺針事件當日，正值元宵佳節，當晚李月民亦有到公園賞燈，故對此感到十分驚訝。事後，李月民向警方、康文署及街坊了解情況，得悉事主當晚與家人在銀座廣場一甜品店用餐後，走至天水園公園欣賞燈匯時，突然有名青年人迎面撞及女事主，女事主感到痛楚懷疑受傷，該名青年人向她說：「對唔住」，然後急步離開。事主跟家人商討後，到天水圍醫院急症室求診，醫生診症時發現傷口沒有即時發炎風險。

天水圍公園燈匯。（潘安奇攝）＿ 李月民續指，天水圍公園一向依靠康文署保安人員維持治安，警方甚少派人巡邏公園。惟公園舉辦燈匯人流眾多，康文署沒有因此而增派保安人員，甚至他於元宵街當晚看不到保安員的蹤影。元朗區議會已要求康文署及警方解釋事件，要求增派人手巡邏。

康文署因私隱問題 不安裝CCTV

天水圍公園範圍屬康文署管轄，五年前區議會通過撥款於公園內安裝閉路電視，惟康文署指收到許多居民反映，攝錄有機會牽涉私隱問題，故安裝閉路電視一事不了了之。發生刺針事件後，李月民期望康文署能平衡各項因素，因天水圍偶爾會有人喧鬧或打鬧，安裝閉路電視某程度可方便管理。

李月民議員期望警方盡快緝兇，讓居民安心生活。(潘安奇攝)

梁小姐會提高警覺性，晚上盡量繞道而行。（潘安奇攝） 街坊：盡量繞道而行 天水圍街坊對事件議論紛紛，表示會提高警覺。居住在天頌苑的梁小姐表示不擔心天水圍「拮針狂徒」，「每個地區總會有事情發生，可能天水圍畀人感覺係Sad（悲傷）， 所以發生罪案就會誇大嚟講。」她認為天水圍治安還好，不過天水圍公園佔地面積廣大，難免會有閒雜人等流連，唯有提高警覺性，晚上盡量繞道而行，不要邊走路邊聽歌。

「真係好恐怖，針喎！」天水圍街坊馮小姐非常擔心刺針事件，日後會提高警覺，若有陌生人故意走近會自己「行開少少」。馮小姐認為公園晚間保安數目不足，她經常到附近商場看電影，散場時已夜深，每次由戲院後門走出均覺得公園十分寧靜，亦不見有保安駐守。

女子疑被針「拮」 左手遺下小血洞

案發於前晚（19日）約11時，一名女子與友人行經置富銀座，被一名迎面而來的男子碰撞，感到手臂被「拮」，隨即驚叫，對方雖有道歉但急步離開，女事主隨即查看撞及處，發現長袖衣物下，左手有一個如針孔的小血洞傷口，女事主擔心不已，趕往天水圍醫院求診，並報警處理。警方將案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，暫時無人被捕。