【釣友遇險】長洲尋釣點墮崖　Whatsapp傳相獲救　袁生：感謝消防

為釣墨魚墮50米崖險喪命，釣魚漢大難不死感謝救援人員。袁先生是釣魚發燒友，周二（19日）到長洲磯釣由於無所穫而轉位，抄小路誤墮50米崖幸只擦傷手腳，逃過一劫，今次意外令他深感：「真係要搵朋友一齊，好多謝救援人員！」袁先生稱自己曾任解放軍，2017年來港現職搬運散工。

袁先生墮50米崖幸只擦傷手腳，仍然留醫。（陳諾希攝） 事主袁先生周二早上11時許獨自到長洲碼頭附近釣魚，他指因見到友人於Facebook貼出於長洲釣魚的照片，所以獨自到該處釣魚，釣墨魚，但當時到達近碼頭附近的石崖時，發現數個位置均沒有魚獲，於是打算爬上石崖頂抄小路離開。他指，當時一手拿著魚竿及膠桶，一手抓住礁石，突然一塊礁石甩脫，他隨即失足滾下50米斜坡跌倒在石灘上。袁先生指當時臀部撞向地面，腰部一轉動就痛楚萬分不能步行，他本來打算爬到碼頭附近方求救，但因附近四處無人，擔心若潮漲時仍走避不及隨時被浪沖走，終報警求助。

袁先生原先嘗試休息後自己爬上安全地方，可惜不成功，又微信朋友求救，朋友著他報警。嘗試20分鐘後決定報警，救援人員很快到達。他憶述驚險獲救過程，全靠與警方及消防以Whatsapp現場圖片鎖定位置方獲救，又指感謝救援人員盡責營救，「好多謝佢哋！麻煩到政府，麻煩到佢哋！」

失足滾下50米斜坡 Whatsapp石灘圖片鎖定位置

「警察、消防隔幾分鐘就打嚟，不斷問我身處位置，問我有無水同食物驚我脫水，但我自己到唔知喺咩地方」，後來他靈機一觸，向警方及消防用Whatsapp傳送身處石灘的圖片，終令救援人員能鎖定其位置。半小時後一名消防員首先到場，其後近5名救援人員陸續到達，最後於約4時許由飛行服務隊直升機將袁先生送到東區醫院。

感激救援人員盡責

袁先生現時仍需留醫，幸除臀部撞傷及手腳擦損並無大礙，「好彩臀部落地，如果頭落地先命都無」，他指救援人員冒險前來營救，過程十分盡責，「好多謝佢哋，如果佢哋慢啲嚟，天黑我又無電筒，都唔知點算」。袁先生稱自己曾任解放軍，現時於香港定居任搬運散工，育有兩名分別小學三年級及中學一年級的兒子。他一年前在內地都試過釣魚時發生意外撞到頭，昏迷4小時幸無恙。他稱經過今次事件，不會再到危險的地方釣魚，亦會盡量找同伴陪同。