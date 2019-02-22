【女嬰猝死】兩日前患感冒　大圍七個月大女嬰昏迷　送院搶救不治

今日（22日）早上6時許，大圍金獅花園一名33歲女子報警指，其七個月大女嬰暈倒，沒有任何反應。警員接報到場，女嬰昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，其後於早上7時4分證實死亡。警方初步調查相信事件沒有可疑，女嬰死因有待驗屍後確定。其後，警方檢走一袋證物，而女嬰的家人登上警車離開。現場消息指，兩日前女嬰患感冒求醫。

四日內兩嬰兒猝死

而周二（19日）凌晨時分，油塘油翠苑漾美閣一名九個月大男嬰，被發現昏迷不醒送院。其後男嬰搶救後證實不治，據知男嬰昏迷前曾嘔奶，不排除因嗆喉導致窒息。

兒科醫生：子女出現異樣 應盡早帶往求醫

兒科醫生馮宜亮表示，七個月大的嬰兒亦有機會患感冒，初時主要病徵為發燒、流鼻水及咳嗽等。馮指，流感及腦膜炎亦可奪命。假如家長發現子女出現異樣，如拒絕進食、嘔吐、沒有精神及神情呆滯等，應該盡快帶子女求醫。他續指，診所內設有流感快速測試，約十分鐘使知事主有否患流感。

上月男童感染甲型流感亡

流感高峰期下，上月一名男童因為持續發燒及抽搐，到天水圍醫院急症室求診，他證實感染甲型流感。其後男童轉至屯門醫院兒科深切治療部，不過之後證實不治。據資料顯示，去年18歲以下兒童，錄得流感相關嚴重併發症、死亡個案有31宗。當 中三人死亡，而甲型流感佔九宗。